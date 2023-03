Schneider Electric y Capgemini colaboran para acelerar la Automatización Industrial 5G, con el apoyo de Qualcomm Comunicae viernes, 17 de marzo de 2023, 14:52 h (CET) Las tres empresas han personalizado una solución innovadora de red privada 5G de extremo a extremo, con el potencial de transformar los sistemas de automatización industrial. A través de una conectividad virtual altamente avanzada, el sistema tiene la capacidad de implementarse en diversas infraestructuras industriales y logísticas En el MWC Barcelona 2023, Schneider Electric, Capgemini, y Qualcomm Technologies, Inc. han anunciado su colaboración en una solución de elevación automatizada habilitada para 5G, la primera de su categoría. Las tres empresas han aunado esfuerzos para diseñar e instalar la solución en el laboratorio de elevación de Schneider Electric en Grenoble (Francia). Sustituyendo las conexiones cableadas por las inalámbricas y unificando las conexiones inalámbricas existentes del sistema de automatización industrial de Schneider Electric, la solución de red privada 5G demuestra cómo puede simplificar y optimizar la implementación de tecnología digital a escala en infraestructuras industriales, desde plantas siderúrgicas hasta puertos.

Desde la aeronáutica y la automoción hasta la fabricación de acero y el transporte, las aplicaciones de elevación desempeñan un papel fundamental en las cadenas de suministro y las operaciones de fabricación, donde se transportan materiales y mercancías pesadas a lo largo de cientos de metros. Estas grúas están diseñadas para operar en entornos industriales difíciles, como por ejemplo bajo temperaturas extremas y grandes distancias.

"La transformación digital está ayudando a los clientes de Schneider Electric a generar avances de gran trascendencia en productividad, eficiencia y sostenibilidad, pero ninguna empresa puede hacerlo sola", ha asegurado Marc Lafont, Vice President, Innovation and Upstream Marketing en Schneider Electric. "Schneider Electric siempre ha estado a favor de la colaboración y de la innovación que conlleva. Esta innovadora solución de elevación de red privada 5G de extremo a extremo es un ejemplo perfecto del poder del trabajo conjunto, ya que la testearemos en las instalaciones de los usuarios finales este año. Además, a corto plazo, validaremos más casos de uso industrial de 5G en diversas aplicaciones de fabricación discreta, automatización híbrida y automatización de procesos. A medio plazo, probaremos una integración más profunda de la tecnología 5G dentro de nuestros equipos de automatización".

Elevación inalámbrica y automatizada

Los sistemas de elevación automatizados aumentan la productividad, la seguridad y el rendimiento de las operaciones, pero requieren tiempos de reacción rápidos, alta precisión y fiabilidad, disponibilidad 24/7 y capacidades tanto manuales como autónomas. Además, varios sistemas deben coexistir en la misma red con cámaras de vídeo para la monitorización y el funcionamiento en remoto, y PLC (controladores lógicos programables) para diversas funciones de control, incluidas las funciones de automatización, control remoto y seguridad. Las características nativas de baja latencia del 5G permiten sustituir los cables de fibra en las operaciones de control remoto, respondiendo así a la necesidad de simplificar la complejidad de la red, reducir los cables y proporcionar una conectividad fiable a largo plazo.

"Esta colaboración con Schneider Electric demuestra la capacidad única de Capgemini de trabajar con clientes para aprovechar las tecnologías para innovar y crear nuevos casos de uso para su industria. La solución 5G de extremo a extremo personalizada para el sistema de elevación de Schneider Electric es un buen ejemplo del valor añadido del 5G para la comunicación industrial y realmente demuestra su potencial para transformar un segmento de la industria", ha afirmado Fotis Karonis, Group Leader de 5G y Edge Computing en Capgemini. "Las tecnologías de conectividad avanzada, del 5G y del Edge Computing son fuertes habilitadoras y aceleradoras de este camino hacia una economía digital y casos de uso innovadores. Permiten a los clientes industriales rediseñar sistemas y procesos y hacerlos más eficientes, ágiles e inteligentes".

La oportunidad de utilizar el 5G para impulsar la conectividad empresarial es enorme, por lo tanto, estamos invirtiendo en este ecosistema emergente proporcionando innovaciones prácticas para Redes Privadas 5G", ha dicho Enrico Salvatori, Vicepresidente Senior de Qualcomm Europe, Inc. y Presidente de Qualcomm Europa/MEA. "Nuestras últimas tecnologías están acelerando los numerosos beneficios que las modernas Redes Privadas 5G ofrecen a partners como Schneider Electric y Capgemini. Al permitir una solución preintegrada con opción de múltiples proveedores junto con la tecnología de automatización y gestión Open RAN para agilizar la implementación, la gestión y la personalización de las redes privadas, estamos ayudando a reducir las complejidades y a acelerar el tiempo de comercialización a nivel mundial".

Capgemini ha trabajado estrechamente con Schneider Electric para diseñar una solución 5G optimizada de extremo a extremo e identificar los resultados de negocio en el caso de uso industrial de Schneider Electric. También ha proporcionado el soporte de integración de sistemas basado en las últimas innovaciones de Qualcomm Technologies y ha ayudado a Schneider Electric a integrar la red 5G con sus casos de uso, para caracterizar y optimizar el sistema. La experiencia de Schneider Electric en automatización industrial combinada con la experiencia de Qualcomm Technologies en tecnologías inalámbricas, computación e innovaciones de IA, además de la experiencia práctica de Capgemini en el despliegue de redes y la integración de sistemas, se unen para mejorar el rendimiento al mismo tiempo que se eliminan complejidades, lo que agiliza el tiempo de comercialización y mejora los KPI para los clientes de elevación automatizada.

La solución de elevación de red privada 5G:

Sustituye las conexiones por cable y otras conexiones inalámbricas para varios flujos de control PLC críticos y flujos de vídeo sensibles al mismo tiempo que impulsa numerosos casos de uso.

Opera en la banda de radiofrecuencia de 3,8 GHz, con una red central Athonet de nivel empresarial y pequeñas células Airspan que utilizan la plataforma Qualcomm® FSM™100 5G RAN, lo que mejora significativamente el rendimiento de la conectividad y permite nuevos casos de uso. Más allá de sus funciones industriales principales, el sistema de elevación automatizado privado 5G ahora se puede aprovechar para ofrecer casos de uso digitales adicionales, como operadores aumentados habilitados por XR (realidad extendida) y dispositivos wearables.

Otros recursos

Transforming industrial crane system automation at Schneider Electric with 5G

Fotos de alta resolución disponibles con solicitud previa Sobre Capgemini

Capgemini es líder mundial en colaborar con empresas para transformar y gestionar sus negocios aprovechando el poder de la tecnología. El Grupo se guía cada día por su propósito de liberar la energía humana a través de la tecnología para un futuro inclusivo y sostenible. Es una organización responsable y diversa de 360.000 miembros de equipo en más de 50 países. Con su sólida herencia de 55 años y su profunda experiencia en la industria, Capgemini cuenta con la confianza de sus clientes para abordar toda la amplitud de sus necesidades empresariales, desde la estrategia y el diseño hasta las operaciones, impulsadas por el mundo innovador y en rápida evolución de la nube, los datos, la IA, la conectividad, el software, la ingeniería digital y las plataformas. El Grupo registró en 2022 unos ingresos globales de 22.000 millones de euros.

Consiga el futuro que desea" www.capgemini.com

Sobre Qualcomm

Qualcomm hace posible un mundo en el que todo y todos puedan estar conectados de forma inteligente. "Nuestra hoja de ruta tecnológica única nos permite escalar de forma eficiente las tecnologías que lanzaron la revolución móvil -incluyendo conectividad avanzada, alto rendimiento, computación de bajo consumo, inteligencia en el dispositivo y más- a la próxima generación de dispositivos inteligentes conectados en todas las industrias. Las innovaciones de Qualcomm y nuestra familia de plataformas Snapdragon ayudarán a hacer posible la convergencia en la nube, transformar las industrias, acelerar la economía digital y revolucionar la forma en que experimentamos el mundo, por el bien de todos".

"Qualcomm Incorporated incluye nuestro negocio de licencias, QTL, y la gran mayoría de nuestra cartera de patentes. Qualcomm Technologies, Inc, una filial de Qualcomm Incorporated, opera, junto con sus filiales, la práctica totalidad de nuestras funciones de ingeniería, investigación y desarrollo, y la práctica totalidad de nuestros negocios de productos y servicios, incluido nuestro negocio de semiconductores QCT".

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.