Schneider Electric amplía a toda Europa su programa de Especialización de la Distribución de Secure Power, tras su éxito en España

Los más de 100 partners de Schneider Electric que ya se han certificado en el programa en España han podido crecer el doble que los distribuidores no especializados. El programa fue lanzado en España por primera vez en 2021 y, tras la excelente respuesta obtenida, la compañía ha decidido extenderlo al resto de Europa Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado que extenderá a toda Europa su programa de Especialización de la Distribución de Secure Power, que lanzó de forma pionera en España en 2021. El programa integra dos certificaciones: UPS Distributor y Edge Network Distribution.

Los más de 100 partners distribuidores que ya se han certificado han crecido el doble con respecto a sus competidores no especializados, al aprovechar tanto los conocimientos que les aporta este programa como las oportunidades actuales del mercado. En este sentido, se prevé que el sector del Edge Computing crecerá un 22% en 2023, según Deloitte, un aumento notable si lo comparamos con el 6% previsto para el resto del sector IT. Por su parte, el negocio de los SAI también se encuentra en auge: según AFBEL (Asociación de Fabricantes de Bienes de Equipo Eléctricos), en los últimos años el sector ha registrado un crecimiento sostenido del 5% y se prevé que siga en positivo. Estas tendencias suponen una auténtica oportunidad para los distribuidores que se especialicen y certifiquen sus conocimientos en estos mercados, y más en un contexto de altos precios de la energía, que imponen maximizar la eficiencia energética tanto en empresas como en infraestructuras.

Certificarse en el programa de Especialización de la Distribución de Secure Power permite a los distribuidores eléctricos adquirir amplias competencias en el ámbito estratégico, comercial, logístico y técnico para la venta de soluciones SAIs y Edge de Schneider Electric. Convertirse en distribuidores certificados por Schneider Electric, además, les aporta ventajas añadidas como condiciones de compra preferente, venta de servicios asociados, campañas personalizadas, incentivos, un Servicio Técnico Avanzado, etc.

"El programa de especialización de la distribución en Secure Power aporta un valor diferencial en el canal no solo mejorando sus competencias técnicas para el negocio tradicional de UPS y Racks, sino especialmente capacitándolos para asesorar a sus clientes en la transformación digital, añadiendo valor con soluciones 3ph en entornos industriales, de Edge Computing y en Configuraciones IT para entornos Data Center" asegura Javier Arbúes, Director de Distribución Eléctrica de Schneider Electric en Iberia. "Nos encontramos además en un momento de grandes oportunidades para este tipo de productos y servicios IT y especializarse supone sin duda una gran ventaja competitiva, algo que han demostrado los partners ya certificados, al crecer hasta el doble que sus competidores".

Alfonso del Rio, director comercial de Berdin Group, explica: "Además de ser una propuesta de valor con soluciones globales Schneider Electric, en Berdin Grupo nos ha ayudado en el impulso del proceso de digitalización de nuestros clientes. Asimismo, hemos participado en campañas y condiciones especiales de las que se han visto beneficiados nuestros clientes y, gracias a los conocimientos y la alta capacitación de nuestro equipo técnico, hemos podido ofrecerles la mejor cobertura en cuanto a soluciones Schneider Electric".

Por su parte, Alberto Gil, director de Automatización de Edificios de SONEPAR, añade: "Este programa encaja a la perfección con la filosofía de SONEPAR, estar cada vez más cerca, al mismo tiempo que preparados, de nuestros clientes. Durante el pasado año, Schneider Electric y SONEPAR, se han convertido en partners de referencia para juntos ofrecer las soluciones más innovadoras, seguras y eficientes en proyectos de centros de proceso de datos, infraestructuras IT, y cualquier tipología de edificio".

Dentro del programa de Especialización de la Distribución de Secure Power, la certificación UPS Distributor se centra en las soluciones y servicios SAIs de Schneider Electric, mientras que la certificación Edge Network Distribution, además de los SAIs, incluye también productos como racks y PDUs, además de los servicios asociados.

Para más información, consultar la web del programa y el localizador de distribuidores especializados.