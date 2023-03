​El Campeonato de España Liberty Seguros de Promesas Paralímpicas de Atletísmo se disputa este fin de semana en Toledo

Otro año más Toledo será la sede de una de las grandes citas del calendario paralímpico nacional. Este fin de semana, 18 y 19 de marzo, un centenar de jóvenes atletas (de entre 10 y 18 años) se darán cita en la Pista de Atletismo de la Escuela de Gimnasia de la capital manchega para disfrutar de uno de los fines de semana más especiales para el atletismo de personas con discapacidad. Los futuros componentes del Equipo Paralímpico Español seguirán dando pasos en su camino por lograr ese gran sueño de algún día representar a España en competiciones internacionales.



Con el patrocinio de Liberty Seguros, las Federaciones Españolas de Deportes para Ciegos (FEDC), de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI), de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido (FEDPC), de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF) y el Comité Paralímpico Español (CPE) organizan esta edición 2023 de un evento que cuenta con la inestimable colaboración y ayuda del Ayuntamiento y el Patronato Deportivo de Toledo.

La competición, estructurada en seis categorías de edad (sub 10, sub 12, sub 14, sub 16 y sub 18), tanto masculinas como femeninas, comenzará el sábado por la mañana. Representantes de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, País Vasco, Comunidad Valenciana, Galicia, Cataluña, Canarias, Galicia, Murcia, Aragón, Andalucía y Cantabria lucharán por las medallas en más de una veintena de pruebas que engloban la velocidad, el medio fondo, los saltos y los lanzamientos.

La duración del campeonato se extenderá en la doble sesión del sábado (de 11:00 a 12:30 horas y de 16:45 a 19:20) más la matutina del domingo (de 10:45 a 12:30). Una doble jornada en la que se dará cita lo mejor de la cantera del atletismo paralímpico español.

De esta manera, se cumple con los grandes objetivos que Liberty Seguros busca con este campeonato y con su programa del Equipo de Promesas Paralímpicas, y es la apuesta por el deporte de base en personas con discapacidad, la detección de talento joven y la progresión hacia la élite. La aseguradora, patrocinador del Plan ADOP, también demuestra así su compromiso con el deporte de base, por el que creó en 2012 esta iniciativa. Así pues, y gracias a ello, algunos de los niños y jóvenes que este fin de semana se darán cita en Toledo buscarán emular a los ya consagrados y convertirse, por qué no, en ese relevo generacional del Equipo Paralímpico Español.