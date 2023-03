Inetum gana el torneo interempresas de Infinity Talent y recibe la Copa EVO 2022 Comunicae viernes, 17 de marzo de 2023, 09:59 h (CET) El pasado mes de octubre llegó a su fin el torno de inter-empresas de Infinity Talent 2022 donde Inetum se postuló como ganador imponiéndose al equipo de Atmira en el torneo de League of Legends. El torneo, que tuvo lugar en el mes de octubre, tenía como representantes a las empresas Inetum, Prodware, ViewNext y Atmira. Este encuentro se enmarcaba dentro de la Copa EVO, que fue retransmitida en directo a través del canal de Twitch de Infinity Talent y posteriormente colgado en su página web La Copa EVO ha sido el primer torneo online de equipos esport entre empresas del sector tecnológico organizado por Infinity Talent y patrocinado por EVO Banco, el banco 100% digital de Bankinter, y el apoyo de colaboradores como Ozone, Krom, Synctech y Clave CD. De hecho, Eduardo Ozaita, director general de EVO Banco, ha sido el encargado de entregar la Copa EVO al representante del equipo de League of Legends, que representa Inetum, en la sede de la entidad financiera.

EVO Banco, el banco 100% de Bankinter, da respuesta de forma 100% digital a todas las necesidades financieras que tiene una persona a lo largo de su vida (ahorro, inversión, financiación, hipotecas, medios de pago, etc) y su visión es la de ser el banco más atractivo para los clientes digitales que valoran positivamente su facilidad, calidad y precio y que, además, demandan un servicio financiero integral.

Segunda Edición

Tras el éxito generado de dicho torneo en su primera edición, ya se ha hecho oficial la celebración de una segunda edición del torneo inter-empresas en la que se encuentran ocho empresas confirmadas.

Infinity Talent cuenta con ligas internas en empresas como Inetum y Prodware, donde más de 1.000 trabajadores han formado parte de estos torneos de videojuegos a lo largo del año y, de los cuales han salido los equipos que han representado a cada una de las empresas en la Copa EVO. Recientemente también se ha incorporado a la Enterprise Gaming League [EGL] la empresa Indra.

En esta nueva temporada la EGL organizada por Infinity Talent, destaca la necesidad de este tipo de actividades en grandes compañías, la cual provoca un efecto positivo en la retención de talento y el trabajo en equipo, siendo una de las principales atracciones de la misma para los responsables de recursos humanos.

"Es un gran entretenimiento para los trabajadores, fomentando su implicación con sus compañeros y la empresa" como resalta una de las empresas participantes en la EGL.

Todas las empresas que quieran tener su propia competición de esports a nivel interno y poder participar en la futura copa interempresas podrán hacerlo a través del formulario de inscripción de Infinity Talent.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.