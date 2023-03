Sergio Álvaro Povedano, entre las 30 personas más reconocidas del marketing digital en España

El especialista en marketing digital, Sergio Álvaro Povedano, es un reconocido profesional en el ámbito del marketing y business administration en España. En su recorrido profesional, Sergio ha trabajado con marcas y empresas enormemente reconocidas, desarrollando estrategias de marketing digital y e-commerce exitosas, lo que le ha valido el reconocimiento de Amazon Web Service como una de las 30 personas más influyentes en el mundo del marketing digital en España.

Povedano comenzó su carrera ocupando diferentes puestos en el mundo de las ventas y el e-commerce en el sector retail, también trabajó en una de las principales telco y empresa de IT del país, involucrándose cada vez más en el mundo del marketing, colaborando y dirigiendo estrategias y planes de acción empresariales orientados a mejorar el posicionamiento y las ventas. En los últimos 7 años, ha trabajado como country manager y gerente de marketing en empresas como Lowpost, y actualmente, lo hace como chief digital officer en Feel Marketing.

A su vez, en los últimos años, Sergio ha emprendido su propia carrera como mentor y creador de contenidos de manera independiente, buscando compartir su amplia trayectoria en el mundo del e-commerce y marketing digital teniendo su propia newsletter sin ánimo de lucro en la que comparte cada semana artículos y tips sobre todo lo que abarca el ecosistema y la transformación digital. Mediante la siguiente entrevista, el profesional explica con sus propias palabras todo lo que rodea a su profesión y las últimas tendencias del momento en el sector del marketing digital:

P: ¿Por qué crees que es importante contar con una buena estrategia de marketing en la era digital?

R: El marketing digital ayuda a orientar a las empresas hacia un público objetivo. Hoy en día, no se puede permanecer ajenos al mercado. Los especialistas del marketing debemos ser capaces de entender qué es lo que dice el mercado o el entorno del mercado, conocido como macroentorno. Las estrategias de marketing digital hacen referencia a todas las acciones que podemos llevar a cabo para que una empresa alcance unos objetivos previamente definidos. Unos objetivos que se definen con base en el análisis del mercado y de la competencia.

P: ¿Cuál consideras que es la clave para generar una estrategia de marketing SEO exitosa? R: Lo más importante para los buscadores es ofrecer contenido de calidad a las búsquedas que hacen los usuarios y una forma de determinar esto es premiar con un mejor posicionamiento web a aquellas webs y blogs que se actualizan de forma periódica, incorporando nuevos contenidos de valor que estén basados en la intención de búsqueda de usuario, por lo que el primer paso para conseguir una campaña de SEO exitosa es, sin duda, contar con contenido de valor. A partir de aquí, ya podemos desarrollar el resto de conceptos de la campaña.

P: ¿Cuál es tu enfoque para la medición y análisis de resultados en las campañas de marketing digital que lideras?

R: Si quieres tener éxito en el mundo del marketing, es importante que sepas medir y analizar para mejorar tus campañas. Esto es fundamental para conocer los resultados positivos y negativos que está teniendo tu estrategia. Muchas veces, cuando fracasa una campaña, la razón es porque no se realiza un monitoreo adecuado, desperdiciando así las oportunidades. Ejecutar acciones de marketing sin medir y analizar para mejorar tus campañas puede hacer ineficaz la estrategia planeada. Por el contrario, si llevas a cabo esta medición sabrás en lo que debes enfocarte.

P: En cuanto a tu actividad como creador de contenido, ¿cuáles son las principales temáticas que exploras en tu contenido?

R: Los principales sectores que trato son el marketing digital tratado desde un enfoque 360º y la inteligencia artificial.

P: ¿Cómo identificas qué contenido resultará relevante para tu público?

R: Como todo, aquí la inteligencia artificial y las herramientas que utilizamos los creadores de contenido son cruciales, pues no solo es crear contenido de valor, sino que debemos crear contenido de valor que tu usuario está buscando en ese momento. Para ello, me apoyo en herramientas como AnswerThePublic, Hubspot y, claro, la intuición. Además de contar con los mejores periodistas y copywriters para generar esos contenidos con toda su arquitectura SEO.

P: ¿Qué estrategias consideras fundamentales para llegar a tu público?

R: Yo lo identifico como los siete pasos a seguir para poder llegar a tu buyer persona: 1. Investigar a tu audiencia. - 2. Analizar las redes sociales. - 3. Estudiar a la competencia. - 4. Valorar el servicio o producto que ofrecerás.- 5. Declarar tu mercado meta. - 6. Probar los anuncios publicitarios con el público objetivo. - 7. Revisar la investigación del público objetivo constantemente.

P: A lo largo de tu carrera profesional, ¿cuál ha sido el mejor consejo acerca de marketing/SEO o e-commerce que has recibido, y cómo lo implementas actualmente en tu trabajo?

R: El mejor consejo me lo dio mi mentor Christian Larrainzar, actual CMO de Portalum, ¡me dijo que en este sector lo que aprendiera hoy debía estar preparado para desaprenderlo mañana! y claramente lo implemento teniendo una adaptabilidad constante a la evolución del mercado sin ningún tipo de miedo.

P: ¿Cómo ha cambiado el marketing y SEO en los últimos años y cómo te adaptas a estos cambios en tus estrategias?

R: Las tendencias se están renovando y, por ello, no se deja de realizar múltiples cambios en el algoritmo de Google, un hecho que radica en la evolución del contenido, dándole más importancia actualmente a la calidad que a la cantidad. Datos recientes abogan que el 72 % de las personas que poseen un altavoz activado realizan búsquedas por voz como rutina diaria. Una acción que elimina el poder de entre una o dos palabras clave. Es en este momento cuando la calidad del contenido de una página web entra en juego.

De esta manera, realizar SEO en búsquedas por voice cambiará totalmente la manera de trabajar el posicionamiento, puesto que las frases no estarán dotadas de keywords, sino de conversaciones que el usuario mantendrá con el dispositivo. Es el momento, por lo tanto, de dejar a un lado el hecho de trabajar nuestro SEO con palabras claves de cola corta para añadir palabras clave a un contenido mucho más natural y trabajar el SEO en función de las preguntas del usuario. Adaptar el SEO al contenido y al formato de la búsqueda por voz será la mejor elección.

¿Cómo lo podemos conseguir? No solo invirtiendo en la calidad del texto, sino también en la calidad de imágenes o vídeos, trabajando así el marketing visual.

Así pues, esta tendencia tiene en cuenta el contexto de múltiples maneras, para de este modo podamos ofrecer una experiencia mucho más fluida a los usuarios.

En cuanto a la segunda pregunta, me adapto, pues no queda otra, por eso me dieron ese consejo hace algunos años ya. Es un sector en constante evolución y es lo que hace que sea tan atractivo y divertido. Ya no podemos hablar de años en cuanto a posicionamiento SEO se refiere, pues estamos avanzando a unas velocidades de vértigo.

P: ¿Cuáles son las principales tendencias que estás viendo en el mundo del marketing digital actualmente y qué impacto crees que pueden tener en el e-commerce? ¿Qué consejos puedes ofrecer a las empresas que buscan mejorar su presencia en línea y aumentar sus ventas en un entorno de e-commerce competitivo?

R: El año 2023 y 2024 serán años especialmente importantes con respecto a la estrategia digital, y más con la situación que estamos viviendo. Existe una saturación de productos sin diferenciación, pudiendo encontrar lo mismo en cientos de tiendas, ya sean pequeñas, medianas o grandes tiendas.

Por ello, no podemos dejar de lado las tendencias que van a marcar la diferencia entre los distintos players y empezar a trabajar estrategias como el metaverso, NFTs, la realidad virtual y la realidad aumentada, adaptarnos a un mundo sin cookies, featured snippets en las búsquedas de Google, conversational marketing, live shopping, integración de la experiencia en redes sociales o inteligencia artificial (la mejor amiga de los marketers), entre otras. La publicidad programática seguirá siendo tendencia, igual que el marketing omnicanal, y redes como TikTok, Snack Video o Twitch seguirán en lo más alto. El vídeo marketing se impondrá y se realizará un hyperfocus en el cliente.

Este 2023 y 2024 va a ser crucial para las pymes, emprendedores y grandes cuentas para adaptarse a una nueva revolución industrial, que es lo que estamos viviendo o bien se quedarán atrás. El mejor consejo es que procedan a adaptar sus negocios a la nueva era digital cuanto antes contando con profesionales como Feel Marketing, que les ayuden a llevar a cabo esa estrategia digital.