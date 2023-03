Vacuslim 48, tratamiento corporal para reducir la celulitis, disponible en Mesmerie Emprendedores de Hoy jueves, 16 de marzo de 2023, 19:02 h (CET) Actualmente, conseguir un cuerpo esbelto y libre de celulitis es el objetivo de muchas personas. Por suerte, gracias a los avances de la estética existen tratamientos corporales seguros y efectivos que pueden proporcionar estos resultados sin necesidad de someterse a una cirugía.

Uno de los que está revolucionado el mercado de la estética, llegado a considerarse "el tratamiento corporal de celebrities" es Vacuslim 48 de Mesmerie. Se trata de un innovador tratamiento adelgazante y anticelulítico profesional que consigue resultados y visibles en poco tiempo para tener un abdomen liso.

Vacuslim 48: el tratamiento estético al vacío que está de moda En el mercado existen variedad de técnicas corporales para mejorar el aspecto de la figura, sin embargo, no todos ellos brindan resultados rápidos y efectivos. La ventaja de Vacuslim 48 es que en solo 30 minutos proporciona una acción profunda, fuerte y prolongada que consigue resultados visibles durante la primera sesión.

El popular método que está dando de qué hablar consiste en set de tratamiento de vacío no invasivo y relajante que contiene una serie de productos que ayudan a lograr un cuerpo esbelto. Incluye un suero y una crema Vacuslim 48 que quema la grasa y evita que esta se acumule en otros lugares del cuerpo, al tiempo que reduce la celulitis y mejora la elasticidad de la piel. Mientras que, el aceite de masaje Vacuslim 48, ha sido creado para aplicarse al finalizar el tratamiento corporal y liberar al organismo de los líquidos acumulados.

Un factor al cual se le atribuye la efectividad del tratamiento se debe a la calidad de sus principios activos como symfit, L-Carnitina, cafeína, extracto de castaño de indias, aceites esenciales, entre otros que ejercen una acción profunda sobre la piel eliminando la grasa y la celulitis acumulada. Los productos son libres de parabenos y aceites minerales, por lo que no ocasionan efectos secundarios a la piel.

Lograr un cuerpo libre de grasa con Vacuslim 48 La acción intensiva de los ingredientes activos de Vacuslim 48 aporta diversos beneficios al cuerpo. Principalmente, reduce visiblemente la celulitis, moldea el cuerpo y reafirma la piel, dejándola satinada suave y con menos estrías visibles. Además, garantiza la pérdida de 2 a 5 cm de grasa (en todo el cuerpo) después del primer tratamiento.

El fabricante ofrece dos tipos de sets de tratamiento, los cuales deben ser aplicados en spa o centros estéticos. El primero es el Vacuslim 48 Set Inicial que contiene todos los productos para la aplicación del tratamiento, así como los protocolos e instrucciones necesarias para la aplicación del tratamiento. Por otro lado, está Vacuslim48 Experto. El pack está destinado a profesionales de la estética que han adquirido el set inicial e incluye formación avanzada sobre el uso de producto.

Cada uno de estos sets pueden adquirirse en distribuidores autorizados por Mesmerie. La tienda online hace envíos a toda España y Europa. De este modo, le brinda a los centros de belleza de diferentes partes del mundo la oportunidad de acceder a un tratamiento corporal de alta efectividad y demanda en el mercado estético.

