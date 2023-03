Worldline ofrece una solución de pagos en el punto de venta a los clientes de Oracle MICROS Simphony en toda Europa Comunicae jueves, 16 de marzo de 2023, 16:51 h (CET) Worldline [Euronext: WLN], líder mundial en servicios de pagos, anuncia la integración de su solución de pago con el sistema de punto de venta (TPV) Oracle MICROS Simphony, lo que permitirá realizar pagos más rápidos y sencillos a los clientes de la industria de alimentación y bebidas SSP es un operador líder del sector con establecimientos en aeropuertos, estaciones de tren y de servicio de todo el mundo, que cuenta con una amplia cartera de marcas tanto internacionales de terceros como nacionales y establecimientos locales en 35 países. SSP ha elegido la solución de pago de Worldline integrada con Oracle MICROS Simphony POS como un sistema de pago idóneo para su mercado clave, Alemania. La exclusiva solución integral basada en la nube permite a los consumidores pagar con las principales entidades y divisas. También satisface las necesidades de los viajeros internacionales a través de las funciones integradas de conversión dinámica de divisas (DCC) y ofrece una experiencia de uso sencillo tanto para los clientes como para el personal de restauración. Se implantará en las operaciones de SSP en la región DACH, empezando con el despliegue de terminales de punto de venta en Alemania.

Gracias a la colaboración con Oracle, SSP se beneficiará de la experiencia en pagos de Worldline y de las ventajas del sistema Oracle MICROS Simphony POS que es una solución integral de software y hardware que permite a los establecimientos de restauración de todo el mundo gestionar todas sus operaciones de atención al público, back office y cocina, ayudando a ofrecer una experiencia óptima a sus clientes. Esta integración, disponible en Oracle Cloud Marketplace, reduce el coste y la complejidad para los comercios al permitirles escalar y ampliar sus soluciones de pago sin ninguna adaptación o certificación adicional, maximizando las ventas y reduciendo los costes de funcionamiento.

Guillaume Pascal, Head of Global Sales and Vertical en Merchant Services de Worldline, destacó: "La integración de la solución de pago de Worldline con Oracle MICROS Simphony POS, ofrece a nuestros clientes la capacidad de su despliegue en toda Europa sin necesidad de adaptaciones ni certificaciones especiales, permitiéndoles disfrutar de una incorporación rápida y sencilla, y el aprovechamiento de las potentes capacidades omnicanal del sistema".

Mark Gausden, Oracle, VP EMEA Food and Beverage añadió: "Junto con Worldline, SSP puede ahora poner a disposición de sus clientes múltiples métodos de pago de última generación, con escala global y cumplimiento fiscal. Los viajeros internacionales también se beneficiarán a través de las capacidades integradas de conversión dinámica de divisas (DCC), que proporcionan una experiencia fácil de usar tanto para los clientes como para el personal de restauración en toda la red de SSP".

Sylvain Masson, Director Regional de TI de SSP, comentó además: "Estamos muy satisfechos de llevar esta solución a Alemania, mejorando la eficiencia allí donde operamos. La combinación de Worldline y Oracle nos permitirá ofrecer a nuestros clientes una solución sin fisuras y garantizará la máxima satisfacción del servicio".

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.