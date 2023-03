¿Es posible que la Inteligencia Artificial logre escribir las novelas del futuro mejor que los humanos?, por el escritor Ray Bolívar Emprendedores de Hoy jueves, 16 de marzo de 2023, 17:00 h (CET) En esta ocasión, Ray Bolívar Sosa habla del futuro de la Inteligencia Artificial (IA) y la escritura.

Su afirmación no está exenta de polémica. Ray considera que la inteligencia artificial es la herramienta más revolucionaria del siglo XXI, no solo para las artes y las ciencias, sino también para el destino del ser humano.

¿Por qué crees que la IA será capaz de escribir novelas mejor que los humanos en el futuro?

La IA ha demostrado ser capaz de aprender y aplicar patrones complejos en una variedad de campos, desde la medicina hasta la ingeniería. La escritura de novelas no es diferente. Las máquinas pueden aprender de las novelas exitosas y aplicar esos patrones para crear historias nuevas y emocionantes. Además, la IA puede procesar grandes cantidades de información de manera mucho más rápida que los humanos, lo que significa que pueden analizar grandes conjuntos de datos para encontrar patrones que los humanos podrían pasar por alto.

Pero, ¿no crees que la escritura de novelas es un campo muy emocional y subjetivo? ¿No se perdería algo importante si las novelas fueran escritas por máquinas?

Es cierto que la escritura de novelas implica mucho más que simplemente seguir patrones. Los grandes escritores son capaces de comunicar emociones y crear personajes complejos que resuenan con los lectores. Sin embargo, la IA también puede aprender a hacer esto. Actualmente, existen algoritmos capaces de analizar el tono y el sentimiento en el lenguaje natural, lo que significa que pueden entender mejor las emociones humanas. Además, a medida que la IA se desarrolla y se vuelve más avanzada, es muy probable que interprete, de una manera más efectiva, las emociones más complejas de los humanos.

Pero, ¿no crees que el papel de los humanos es importante para mantener la tradición?

Hace alrededor de veinte o veintiún años, Steven Spielberg dirigió una de las películas más hermosas de Ciencia Ficción titulada Inteligencia Artificial. La película trata temas profundos y complejos, incluyendo la definición de la conciencia y la humanidad, la relación entre humanos y robots y la moralidad en la creación y uso de la inteligencia artificial. En última instancia, la película presenta un debate sobre la naturaleza de la humanidad y la posibilidad de que las máquinas desarrollen una conciencia propia y un sentido de empatía. Estoy convencido de que nos dirigimos en esa dirección.

Insisto en la pregunta, ¿no crees que el ser humano debe mantenerse en el centro del proceso creativo?

Depende de lo que signifique ser humano. Hoy en día, tiene un significado claro, pero, dentro de cincuenta años, ¿cuál será la definición de humano? Ray Kurzweil predice que la fusión entre humanos y máquinas dará lugar a una nueva especie de ser humano que será más inteligente y capaz que cualquier ser humano actual. Él cree que esta fusión se logrará a través de la nanotecnología, que permitirá la integración de dispositivos electrónicos en nuestro cuerpo y cerebro.

En realidad, no es necesariamente alarmante, ni siquiera el mal uso de la IA por parte de un grupo de individuos. Aunque es cierto que la IA puede ser mal utilizada, es importante reconocer que la mayoría de las aplicaciones y desarrollos en el campo de la IA están orientados a mejorar la vida de las personas, la eficiencia en la industria y la resolución de problemas complejos.

Posiblemente, lo más inquietante es la posibilidad de la anulación de las capacidades del ser humano y de su transformación a un nivel profundo, en el peor sentido de la palabra. En Homo Deus: Breve historia del mañana, Yuval Noah Harari predice que en el futuro cercano, las máquinas estarán cada vez más involucradas en la toma de decisiones, especialmente en áreas como la medicina y la política.

Delegar funciones es una práctica habitual y muy beneficiosa, sin embargo, cuando delegamos un número elevado de decisiones a la IA, entonces pueden darse varios fenómenos, el primero de ellos tiene que ver con el incremento de la dependencia y el segundo con la pérdida o la reducción de habilidades como la capacidad de análisis.

Si una persona no ejercita su juicio, puede desarrollar patrones de pensamiento poco críticos o dogmáticos, basados en suposiciones o creencias preconcebidas que no han sido analizadas a fondo. También puede ser más susceptible a la influencia de otras personas o a la manipulación por parte de los medios o las empresas.

En la actualidad, esto ocurre, pero no a un nivel devastador. En un estudio publicado en la revista JAMA Pediatrics, el doctor Jeremy Walsh del Instituto CHEO de Canadá detectó que “más de dos horas de pantalla para los niños perjudica su desarrollo cognitivo”. Si esto ocurre ahora, imagina qué sucederá cuando la nueva IA se haya integrado en nuestros teléfonos móviles y recurramos a ella de manera cotidiana. No estamos hablando de SIRI, sino de una herramienta cuya potencia supera con creces lo que teníamos hasta el año pasado.

Lo que has dicho antes significa que deberíamos restringir el uso de la IA.

No, en lo absoluto. Es una tecnología extraordinaria. Estamos hablando de una revolución profunda en todos los ámbitos y la escritura no escapa a este fenómeno. De hecho, estoy convencido de que en un futuro cercano las máquinas escribirán novelas mucho mejor que los humanos.

Entonces, ¿cómo aprecias el futuro de la escritura de novelas en los próximos años?

Estimo que veremos una combinación de escritores humanos y máquinas trabajando juntos para crear historias nuevas y emocionantes. Las máquinas ayudarán a los escritores a identificar patrones y mejorar su escritura, pero los escritores humanos, al menos de momento, jugarán un papel crucial en la creación de novelas. En lugar de reemplazar a los escritores humanos, la IA ayudará a democratizar la escritura y permitirá que más personas puedan escribir y publicar sus propias novelas.

¿Puedes aportar más información sobre esto último?

La IA es una herramienta que nos ayudará a enfrentarnos al reto de la creación. Actualmente, los alumnos de la escuela que dirijo se están beneficiando del uso de la IA para producir mejores textos. En concreto, estamos utilizando la IA para abordar la creación literaria desde diferentes puntos y el resultado es muy satisfactorio.

Eso significa que los ordenadores son los que escriben las obras, entonces, ¿cuál es el papel del escritor? El trabajo en realidad lo está haciendo la máquina.

No, en lo absoluto. En realidad, depende de los acuerdos sociales y de la conciencia que se genere alrededor de este tema. Estoy convencido de que en el futuro las máquinas sí escribirán novelas y es muy probable que lo hagan mejor que los humanos. No obstante, todavía pasarán al menos dos décadas antes de que veamos este avance.

En relación con lo que has preguntado antes, me gustaría aclarar que antes un aprendiz de escritor necesitaba alrededor de diez años para dominar el amplio abanico de estrategias que se necesita para convertirse en un escritor profesional. Actualmente, hemos disminuido ese número hasta tres, cuatro años con ayuda de la IA. En algunos casos, es suficiente con un entrenamiento de dos años.

Hay tres aspectos en los que centramos nuestro trabajo para potenciar las habilidades de los escritores y mejorar su aprendizaje. El primer punto es un plan de aprendizaje personalizado que repercute en el ahorro de tiempo. El segundo punto es la posibilidad de desarrollar la historia en nuestra plataforma de enseñanza aprendizaje.

¿Te refieres a escribir la historia en una especie de herramienta que posee la escuela de escritura online?

Exacto. Según mi conocimiento, actualmente, ninguna de las escuelas de escritura online en idioma español cuenta con una herramienta tan efectiva para ayudar en la escritura de una novela. Además, es importante destacar que toda la información proporcionada es confidencial y se respeta plenamente el derecho de autor.

El tercer punto tiene que ver con las estrategias de enseñanza – aprendizaje que utilizamos para motivar a los alumnos y fomentar las habilidades transversales que necesitan como la disciplina, la planificación, etc. En este punto, la IA juega un papel preponderante, pero no hay que perder de vista que la IA está programada para aprender, así que en los últimos meses hemos visto mejoras notables en las máquinas que sugieren un cambio profundo en nuestra manera de apreciar el mundo. Esa es la razón por la que estoy convencido de las máquinas escribirán las novelas del futuro y posiblemente lo harán mejor que los humanos.

Por último, es importante que, a medida que la IA se integra en el proceso de escritura, los escritores y las comunidades literarias aborden las preocupaciones éticas y morales relacionadas con la autoría y la creatividad. Los seres humanos siempre han sido la fuerza impulsora detrás de la creación de historias, y es crucial que sigamos siendo conscientes de nuestro papel y responsabilidad en la narración, incluso cuando colaboramos con máquinas para crear nuevas formas de arte y expresión.

