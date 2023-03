Alamar Sailing explica qué se necesita para navegar a vela un barco moderno

Una de las actividades que se encuentra actualmente marcando tendencia en España es la iniciación a la vela de Alamar Sailing. Este proyecto nace gracias a Susanita Alamar a través de su pasión por los barcos y el mar, donde busca crear una oportunidad de aprendizaje a través de los cursos PER, para aquellas mujeres que desean aprender a navegar a vela un barco moderno. Gracias al proyecto de Susanita Alamar, muchas mujeres han logrado elevar su autoestima y empoderarse mientras disfrutan de paseos divertidos y llenos de aprendizaje de la mano de profesionales de navegación a vela moderna.

¿Qué se necesita para aprender a navegar a vela un barco moderno? La navegación a vela ha evolucionado mucho. Anteriormente, los patrones tenían que ser muy fuertes y tener unos conocimientos bastante amplios para llegar a pilotar una embarcación. La necesidad de requerir esa fuerza convirtió la navegación en una actividad exclusiva de hombres, en un contexto social en el que las mujeres y la fuerza se veían incompatibles. La evolución tecnológica, por un lado, ha hecho que navegar a vela sea mucho más cómodo y sencillo. La evolución social, por otro lado, ha demostrado que el mar también es para las mujeres.

Susanita Alamar ha querido devolverles este protagonismo a las mujeres. Esta patrona es una de las principales impulsoras del mundo de la navegación en España, y cuenta - a sus 34 años - con amplios conocimientos y profesionalismo para ayudar a las personas a que aprendan a navegar a vela un barco moderno. Para ello, dispone de servicios de capacitación a través de cursos PER con titulación, los cuales son necesarios para navegar a vela un barco moderno y permiten a las mujeres tener prácticas de vela, obtener conocimientos teóricos para aprender a manejar embarcaciones modernas y conocer técnicas profesionales sobre motor.

A través del Curso PER, en Alamar Sailing enseñan los principios básicos que las personas deben saber para aprender a navegar a vela un barco moderno como todo un profesional. Además, ofrecen certificación de navegación a vela y zarpado para que las mujeres puedan obtener permisos para viajar y navegar en cualquier parte que lo deseen. Para el próximo mes de octubre, la compañía contará con un Curso de Iniciación a la Vela en las tardes, el cual puede ser reservado por los clientes a través de la página web de Alamar Sailing.

Servicios que ofrecen en Alamar Sailing para aprender a navegar a vela un barco moderno Uno de los principales requisitos que necesitan las personas para poder navegar a vela es obtener una titulación del Curso PER profesional. La formación que ofrece Susanita Alamar cuenta con el contenido y las herramientas necesarias para que las alumnas puedan empezar a navegar en poco tiempo. Los Cursos PER de iniciación a vela con los que cuenta Alamar Sailing empiezan desde cero y se encargan de explicar primeramente las partes del barco, rumbos de navegación, funcionamiento de las velas, técnicas para trabajar con los cabos y estrategias de movimientos por cubierta. Además, explican cómo realizar trasluchadas, colocación de rizos, viradas, técnicas para izar velas y diferentes prácticas de ejecución de maniobras. Gracias a los cursos PER de Alamar Sailing, miles de personas podrán conseguir la mejor preparación de navegación a vela de barcos modernos en toda España.