Mon Massagué, calzado perfecto y cómodo para un look de fiesta Emprendedores de Hoy jueves, 16 de marzo de 2023, 08:00 h (CET) Además de la belleza, la comodidad es otro de los elementos claves que buscan la mayoría de las mujeres en un tipo de zapato. Encontrar el calzado perfecto y cómodo para un look de fiesta puede resultar un desafío con la amplia gama de opciones que existen en el mercado actualmente.

Sin embargo, Mon Massagué se ha enfocado en ofrecer un catálogo completo de bailarinas de fabricación italiana y de máxima calidad, facilitando así que las mujeres puedan encontrar el calzado que se ajuste a sus necesidades, preferencias y estilos. Dentro de la página web de esta tienda online, es posible encontrar zapatos planos con diseños exclusivos y variados.

El calzado perfecto y cómodo para un look de fiesta Combinar calidad, comodidad y atractivo en un solo calzado ha sido desde el inicio el objetivo de Montse Massagué, la diseñadora catalana encargada de la elaboración de cada uno de los modelos de la tienda online. En la página web, es posible observar las diferentes alternativas disponibles, desde las bailarinas Kate o Stella negras hasta otras opciones como la Mon fucsia.

Los calzados de esta marca se encuentran inspirados totalmente en las zapatillas de ballet de media punta. Se trata de una bailarina ligera y delicada que se adapta al pie de cada persona, fabricadas con materiales de alta gama.

En su interior, cuentan con una pequeña cuña interna que permite la elevación del tacón y contribuye a una mayor comodidad durante la marcha. Está confeccionado con pieles suaves de curtidurías italianas, con un acabado artesanal de alta calidad.

Además, la suela es de cuero natural y cuenta con dos plataformas de goma que permite una adherencia perfecta al suelo. Todo lo anterior convierte este modelo de zapatillas en el calzado perfecto y cómodo para un look de fiesta o para diferentes ocasiones.

Modelos exclusivos en pequeñas colecciones Otro de los aspectos que caracteriza a las bailarinas de Mon Massagué es que tienen el sello de Made in Italy 100 %. Estas se fabrican en pequeñas fábricas italianas garantizando las condiciones óptimas de los trabajadores. Desde estos espacios, se desarrollan pequeñas colecciones que garantizan la exclusividad de los diseños. Esto significa que los clientes no encontrarán dos zapatillas iguales. Lo que, además, genera que se agoten rápidamente todas las colecciones.

Además de encontrar el catálogo de modelos, en la página web de Mon Massagué es posible acceder a una guía de las tallas. De esta manera, es posible conocer específicamente cómo elegir la talla indicada para cada persona.

En caso de tener dudas en este aspecto, los clientes pueden contactar con los asesores de la tienda online a través de WhatsApp para cualquier duda y poder adquirir el calzado de su preferencia.

