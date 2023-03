Acquajet es una empresa que proporciona agua sostenible Emprendedores de Hoy jueves, 16 de marzo de 2023, 08:00 h (CET) Contar con dispensadores de agua en casa o en el trabajo es importante, ya que no solo sirven para mantenerse bien hidratados, sino que además el agua aporta grandes beneficios para la salud y la productividad.

En este contexto, la calidad del agua es crucial, dado que un agua bien tratada aportará mayores ventajas y es más segura de consumir. La empresa de agua sostenible llamada Acquajet cuenta con más de 25 años de experiencia dedicados a proveer agua a domicilio con dispensadores, mediante los cuales las personas en casa o en el trabajo podrán disfrutar de agua mineral pura de la manera más segura y ecológica.

Una empresa de agua sostenible Tras más de dos décadas en el mercado del agua a domicilio, Acquajet ha logrado consolidarse como una de las empresas más destacadas del sector, como proveedores de agua mineral purificada a través de dispensadores. No ha sido solo la calidad de su agua filtrada y tratada mediante tecnología de última generación, como la filtración por ósmosis, lo que la ha convertido en un referente de la industria, sino también su compromiso con la sostenibilidad. Esto, de hecho, es lo que ha logrado que sea catalogada como una empresa de agua sostenible. Como prueba de ello, hay que mencionar que actualmente Acquajet está certificada por AENOR por calcular y compensar su huella de carbono. Esto la convierte en una de las primeras empresas en toda España en tener certificada su verificación de CO₂, reivindicando uno de sus pilares fundamentales: su fuerte compromiso con la sostenibilidad. Con todo esto, buscan no solo proveer a sus clientes de un servicio que haga a sus hogares o empresas más ecológicos, disminuyendo sus emisiones de CO₂, sino también concienciar a todo el mercado del agua a domicilio en España.

Más certificaciones que avalan la calidad y el compromiso de Acquajet La certificación otorgada por AENOR no es la única que ha logrado conseguir esta empresa por su trabajo y la calidad con la que lo lleva a cabo. De hecho, son una compañía muy exigente con sus procesos, por lo cual certifican su trabajo con entidades de reconocimiento internacional, quienes avalan la calidad y el compromiso con el cual ofrecen sus servicios a sus clientes. Actualmente, Acquajet también cuenta con el certificado del sistema de Gestión de Calidad, así como el certificado del sistema de Gestión Ambiental, certificado de Emisión de Huella de Carbono, de calidad NSF, política de Calidad y Medio Ambiente y, finalmente, el de protocolos de actuación al covid.

Como se puede ver, hablar de Acquajet no es solo referirse a una empresa de agua sostenible, sino también a una compañía proveedora de agua con garantía de calidad, seguridad y procesos llevados a cabo siguiendo los más altos estándares de exigencia. Por esta razón, son la opción recomendable para quienes requieran un servicio seguro, eficiente, sostenible y de calidad de agua a domicilio con dispensadores en casa o en la empresa.

