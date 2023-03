The Reason Behind, una revista de lifestyle sostenible Emprendedores de Hoy miércoles, 15 de marzo de 2023, 15:48 h (CET) Aquellas personas que quieran llevar un estilo de vida sostenible, deben adoptar prácticas respetuosas con el medioambiente. Con estas acciones podrán impactar de forma positiva en las personas y en el planeta.

En este sentido, la revista lifestyle sostenible The Reason Behind aporta un enfoque apolítico y enriquecedor para lograr estos objetivos. Una de las características de esta publicación es ofrecer soluciones realistas a los lectores, tanto a nivel ambiental como social.

Además, la línea editorial de esta revista busca normalizar la sostenibilidad ambiental, social y económica. Para ello, es necesario llegar al ciudadano de a pie y fomentar la comprensión de estos valores. En este sentido, The Reason Behind aporta datos técnicos presentados de manera atractiva y comprensible. Al mismo tiempo, esta publicación ha desarrollado una imagen muy cuidada.

The Reason Behind ha experimentado un crecimiento sostenido Antes de convertirse en una revista, The Reason Behind fue lanzada como blog en febrero de 2020. Por aquel entonces el tema principal era la moda sostenible. Pero, a medida que los contenidos publicados fueron ganando en repercusión y llegaron a una audiencia más amplia, el proyecto creció.

De esta manera, en 2021 se escogió a esta publicación para participar en el desarrollo de la “Nueva Estrategia Europea para un Sector Textil más Sostenible”. Este importante paso adelante se debió a que el blog fue considerado como uno de los mejores medios de comunicación sobre moda sostenible en España.

Después de estos hitos, el equipo detrás del blog decidió redefinir su modelo de negocio para convertirse en un medio de comunicación de pleno alcance. Este proceso incluyó el rediseño de su web en formato de revista con una definición de las secciones muy bien trabajadas, donde incluyeron en un primer step categorías como Hogar y Agua, siendo esta última la sección “más activista” de The Reason Behind.

La revista de lifestyle sostenible The Reason Behind continúa evolucionando La nueva plataforma web de este medio de comunicación ha evolucionado y, actualmente, cuenta con 17 categorías de contenido. 8 de ellas se centran en aspectos vinculados a un estilo de vida sostenible, 4 secciones se dedican a temas relacionados con la naturaleza y otras 4 abordan distintos enfoques tecnológicos que se están desarrollando en la actualidad. Uno de los apartados destacados dentro de estos últimos es Tech4Good.

La sección restante de esta publicación trata sobre liderazgo femenino.

La revista sobre lifestyle sostenible The Reason Behind se ha consolidado como una referencia dentro de este sector y continúa evolucionando e incorporando contenidos innovadores para llegar a más lectores con información de valor.

