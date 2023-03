Carpe Diem ofrece una extensa variedad de cursos de celador online Emprendedores de Hoy miércoles, 15 de marzo de 2023, 12:18 h (CET) El papel de un celador es de gran relevancia para el sistema de salud, puesto que no solo tiene bajo su responsabilidad velar por la seguridad de los pacientes, ofreciéndoles un trato respetuoso y de calidad, sino que debe actuar rápidamente en situaciones de emergencia.

Para ello, es necesario disponer del certificado de escolaridad, graduado escolar o equivalente, además de realizar un curso de celador. En este marco, Carpe Diem cuenta con una gran variedad de cursos homologados, baremables o acreditados en formato online para adquirir los conocimientos necesarios para ejercer dicha profesión en el sector público o privado.

El papel de un celador El celador forma parte del personal no sanitario que trabaja al servicio de las instituciones sanitarias, sirviendo para trasladar pacientes o instrumental a distintos sitios dentro del hospital. Si bien no se requiere una titulación reglada para desempeñar tal función, a la hora de conseguir trabajo en una empresa privada o en la administración pública se valora la realización de cursos de celador baremables que se vinculen con las funciones a llevar a cabo, con el objetivo de puntuar en el baremo de acuerdo con la especialidad a la que se dedique.

Así, entre las principales funciones que se pueden aprender en un curso de celador, es posible mencionar el traslado de documentos y objetos, la movilización de enfermos y el apoyo al personal sanitarios, así como la vigilancia de las entradas a la institución y el cuidado de los animales utilizados en los laboratorios y quirófanos experimentales, entre otras tareas auxiliares encomendadas por los superiores como las labores de limpieza.

Los cursos de celador online en Carpe Diem Con más de 20 años de trayectoria en el sector, Carpe Diem tiene como fin aportar conocimientos, capacitación y experiencia profesional mediante sus actividades, permitiendo a los alumnos mejorar su vida laboral. De esta manera, la firma ofrece la posibilidad de realizar una amplia gama de cursos de celador homologados, baremables o acreditados, en modalidad online, por un coste que va desde los 70 euros.

En este camino, los cursos que más suelen solicitarse son los de celador en la sanidad, en salud mental, en servicios especiales y en las unidades de urgencias, además de los de movilización del paciente para celadores, mecánica y seguridad para celador y conductor, así como soporte vital y primeros auxilios.

Por lo tanto, quienes aspiren a acceder a un trabajo como personal no sanitario en el sector sanitario, pueden matricularse en Carpe Diem y realizar un curso de celador para recibir el título que garantiza el aprendizaje con sello de calidad.

