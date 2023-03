¿Qué es y cómo puede ayudar un CRM en el día a día de una empresa? Emprendedores de Hoy martes, 14 de marzo de 2023, 12:00 h (CET) Hoy en día, las empresas cuentan con la necesidad de adaptarse a los nuevos cambios y las últimas tendencias tecnológicas para continuar siendo competitivas. Los avances tecnológicos han proporcionado herramientas a las organizaciones que han facilitado y optimizado cada una de sus actividades y no contar con ellas es estar en desventaja.

En este camino, GotelGest.Net viene a proponer no solo un software de gestión empresarial, sino una aplicación que, entre tantas funcionalidades, cumple la de CRM. A través de esta herramienta, las empresas cuentan con un software CRM para gestionar eficazmente la relación con los clientes, adelantarse a sus necesidades y ofrecer un valor diferenciador.

¿Qué es el CRM y qué le aporta a la empresa? La gestión de las relaciones con los clientes o CRM (por sus siglas en inglés) es una estrategia para gestionar las relaciones e interacciones de una empresa con sus potenciales clientes y los ya existentes. En este camino, un sistema CRM ayuda a las empresas a mantenerse en contacto con los clientes, agilizar los procesos y mejorar la rentabilidad.

Como resultado, las soluciones de CRM ayudarán a ofrecer una mejor experiencia al cliente a lo largo de todo su ciclo de vida, desde el marketing hasta los servicios posventa.

GotelGest.Net y su CRM El programa de gestión de clientes CRM dentro del software de GotelGest.Net está completamente integrado con toda la parte de gestión comercial. De esta manera, se puede disponer de toda la información en un mismo programa sin tener que utilizar dos aplicaciones para gestionar una empresa y sin necesidad de duplicar los datos, para evitar errores humanos.

Este CRM automatiza todo el proceso de ventas, reduce los costes de la empresa y aumenta la rentabilidad de las ventas. Uno de los efectos inmediatos es la fidelización de los clientes.

Por otro lado, también clasifica a los clientes, mantiene una base de datos actualizada y crea campañas comerciales personalizadas. A su vez, el software permite realizar un seguimiento exhaustivo y mejorar el índice de conversiones identificando la causa de las oportunidades ganadas o perdidas. Asimismo, este CRM permite configurar visitas, crear alertas o revisar actividades pendientes para que el personal del departamento de ventas no se olvide ninguna cuestión.

Además de las funcionalidades descritas, el CRM de GotelGest.Net cuenta con muchas otras opciones. Todas ellas se pueden probar a través de la posibilidad de una demo o una presentación remota que ofrece la empresa.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.