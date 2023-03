Salir de la rutina con Art&Wine. ¡Eventos de arte y vino en Barcelona y Madrid! Emprendedores de Hoy lunes, 13 de marzo de 2023, 15:31 h (CET) Una de las ramas del arte que más desarrollo ha tenido a lo largo de los años es la pintura.

Se trata de una de las expresiones más antiguas que logró expandirse notablemente por todo el mundo. Esto ha sido posible gracias a todas las personas que admiran estas obras, así como a los grandes referentes de la pintura como Leonardo Da Vinci, Pablo Picasso, Miguel Ángel y Vincent Van Gogh, entre otros.

Esto también ha invitado a las personas a sentir curiosidad por crear obras artísticas y, en consecuencia, empresas han decidido lanzar propuestas atractivas tanto para los profesionales como para los que no saben pintar. Una de ellas es Art&Wine, una actividad de ocio en la que se puede pintar un cuadro y, al mismo tiempo, disfrutar de un buen vino y música. Además, ofrecen una amplia variedad de opciones, aunque en todas ellas se enfocan permanentemente en fortalecer el lema "experimenta, pinta y ríe con auténtico movimiento Art&Wine".

Combinar la pintura y el vino para ofrecer una experiencia plena Muchas personas están buscando experiencias placenteras que les permitan salir de la rutina, distraerse y disfrutar de un buen rato. Este es el objetivo principal de la empresa Art&Wine, la cual se enfoca en la plena satisfacción de los clientes, a partir de la combinación entre la pintura y el vino. Además, la propuesta es amplia, por lo que no está orientada hacia un segmento determinado del mercado. De esa manera, el taller es apto para celebrar cumpleaños, despedidas de solteros, eventos de arte y vino privados, aniversarios y baby showers, entre otras situaciones. El punto en común de todas las actividades es que cualquiera que decida disfrutar de la experiencia, va a pasar un buen momento, que les permita desconectarse y vivir de algo inolvidable.

Propuestas únicas que combinan arte y vino Lo que diferencia a Art&Wine es que es una experiencia en la que se pinta un cuadro desde cero, sin la necesidad de tener experiencia previa y la persona se lo llevará a casa. Incluye los materiales necesarios para llevar a cabo la actividad, como pinceles, pintura, caballete y delantal, todo esto con vino ilimitado, aperitivos y buena música. Además, un dato a tener en cuenta es que no se trata de una experiencia al azar, puesto que en todo momento un guía profesional aconseja y evalúa el proceso de cada pintura. Asimismo, la oferta del taller abarca desde un formato clásico hasta técnica de pintura pouring y sesiones de Art and teambuilding destinadas para empresas.

En conclusión, vivir algo diferente mientras se disfruta del buen arte y vinos de selección es lo que convierte a Art&Wine en un sitio maravilloso para salir de la rutina.

