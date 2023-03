Legalcity y las diferentes opciones de residir en España sin ser ciudadano comunitario

La población extranjera en España ascendía a unas 5.420.000 personas a principios del 2022.

Tal como ha ocurrido en los últimos años, la mayoría de los inmigrantes provienen de Marruecos y Rumanía. Los países de procedencia que les siguen en importancia son Reino Unido, Colombia e Italia.

Según los expertos del despacho jurídico Legalcity, el movimiento migratorio hacia España sigue en aumento. Citan cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) que revelan la llegada de 258.547 extranjeros durante los primeros 6 meses del año pasado. Ese alto flujo ha incrementado la demanda de servicios legales.

Alternativas de residencia para los ciudadanos no comunitarios Las estadísticas más recientes revelan, además, la tendencia a que los mayores flujos provengan de países fuera de la Comunidad Europea. De las 5 nacionalidades extranjeras más presentes en España, las 4 primeras corresponden a ciudadanos no comunitarios. Esta realidad ha supuesto que los servicios de extranjería propongan alternativas para regularizar la situación de esta población.

Es por ello que existen 7 alternativas de residencia para estos extranjeros con interés en vivir en España. La primera de las opciones es el visado por residencia de inversión de capital (RIC). Para obtenerlo, el inmigrante debe invertir 2.000.000 de euros en títulos de la deuda pública española. En su defecto, puede invertir en acciones de empresas españolas o depósitos bancarios por el equivalente a 1.000.000 de euros. La segunda opción es que el extranjero pueda acreditar en España la adquisición de inmuebles por un valor igual o superior a 500.000 euros (RIV).

Opciones menos costosas, pero complejas Además de las llamadas Golden Visa, existen otras 5 opciones que no son tan costosas. Sin embargo, los expertos de Legalcity advierten que no están exentas de obstáculos. Una de ellas es la visa por residencia no lucrativa, para quienes puedan demostrar que tienen la posibilidad de vivir en España sin trabajar. La visa de residencia para el profesional altamente cualificado facilita que empresas españolas traigan expertos en determinadas áreas.

El visado de residencia para emprendedores (REM) está dirigido a quienes presenten un proyecto de emprendimiento de interés para España. También los pueden solicitar quienes vayan a establecerse un año, para realizar los trámites previos a la entrada en funcionamiento del emprendimiento. Otra visa de residencia que se otorga es por traslado empresarial (TTI). La debe tramitar todo extranjero que se desplace a España en el marco de una relación laboral.

La séptima opción que describe el equipo de Legalcity es el visado de residencia por formación o investigación. Esta opción es para los extranjeros con interés en desarrollar labores de formación, investigación, desarrollo o innovación en instituciones públicas o privadas de España.

Los profesionales de Legalcity están capacitados para asesorar a los residentes no comunitarios que busquen establecer su residencia es España a través de cualquiera de estos medios. En su página web se encuentran diversos medios de contacto para solicitar más información.