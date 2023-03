Panel Sandwich Group aparece de nuevo en Financial Times en FT1000 (2018, 2022 y 2023) Emprendedores de Hoy viernes, 10 de marzo de 2023, 14:09 h (CET) Óscar López-Blanco consigue llevar a Panel Sandwich Group de nuevo a un hito histórico, situándola entre las empresas europeas más exitosas. El liderazgo de este ambicioso emprendedor está consolidando a la Compañía entre las de mayor proyección a nivel europeo. El renombrado Financial Times, uno de los periódicos financieros más influyentes del mundo, publica anualmente desde hace siete años el ranking FT1000. La lista, que engloba a todos los sectores, destaca las empresas de mayor crecimiento en Europa.

La clasificación se basa en la tasa compuesta anual de crecimiento de los ingresos de las compañías durante los últimos cuatro años. Cabe destacar que Financial Times tiene en cuenta únicamente a empresas que cumplen con ciertos criterios. En definitiva, aparecer en el FT1000 no es tarea fácil. Sin embargo, algunas empresas parecen haber encontrado la clave del éxito.

Uno de los casos es la empresa zaragozana Panel Sandwich Group, la mayor proveedora de panel sandwich de España. Con su aparición en esta edición del Financial Times FT1000, es la tercera vez que Panel Sandwich Group se encuentra entre las empresas de Europa que más crecen (2018, 2022 y 2023). Este año, España apenas cuenta con la representación de 38 compañías y la aragonesa Panel Sandwich Group se encuentra entre las tres mejores de su sector con una facturación superior a 15 millones de euros. Además, este éxito tiene doble mérito, pues aparece por segundo año consecutivo en este ranking, algo solo al alcance de 356 empresas en todo el continente.

Calidad e innovación: claves del éxito Los constantes cambios sociales y económicos, este año como consecuencia de la pandemia y la guerra de Ucrania, no han impedido a Panel Sandwich Group lograr sus objetivos. Esto se debe, en gran parte, a su firme apuesta por la innovación dentro del sector. Desde su fundación, han sido pioneros en su apuesta por la digitalización, ofreciendo un modelo de negocio que mejora la accesibilidad y experiencia de sus clientes. En Panel Sandwich Group, son incansables y buscan que su constante innovación y expansión internacional les traiga nuevos éxitos en el futuro más próximo.

Óscar López-Blanco, CEO de la Compañía, destaca alguna de las claves que los han llevado hasta aquí: “todos nuestros esfuerzos se centran en dos ejes sobre los que gira nuestra filosofía empresarial: ofrecer productos de calidad y una mejora continua del servicio al cliente”.

Otro aspecto fundamental que, tal y como señala el Sr. López-Blanco, explica la trayectoria de la Compañía es su gente: “el éxito de Panel Sandwich Group sería imposible sin su equipo. Nuestro capital humano es fundamental”.

