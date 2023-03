Inscripciones abiertas para el International Krav Magá Training Camp de As Pontes de García Rodríguez, A Coruña Emprendedores de Hoy viernes, 10 de marzo de 2023, 12:00 h (CET) El Krav Magá es un sistema de defensa personal, actualmente muy popular entre los interesados en aprender técnicas de autoprotección.

Cada vez existen más eventos orientados a promocionar este tipo de prácticas, y próximamente se celebrará en Galicia uno muy destacado. Se trata del International Krav Magá Training Camp organizado en As Pontes, A Coruña, este 2023. Esta actividad cuenta con el impulso de la Escuela HKF, cuya metodología se centra en la formación de la defensa personal, a través de seminarios y formaciones por todo el mundo, tal como este evento.

Celebración del International Krav Magá Training Camp 2023 El Internacional Krav Maga Training Camp es un evento señalado en el calendario de las artes marciales y defensa personal. Esta actividad, que se desarrolla anualmente en diferentes puntos de España, cuenta con la participación de más de un centenar de participantes, provenientes de ciudades como Madrid, Toledo, Córdoba o Barcelona, y de fuera de España, como Portugal, Francia, Italia, Chile o Inglaterra.

La fecha programada para esta actividad es el sábado 1 de julio de 2023, en el lago As Pontes de García Rodríguez, A Coruña. El evento se centra en un entrenamiento físico/militar, en el cual se desarrollan técnicas de defensa personal, basadas en el Krav Magá y enfocadas principalmente en conseguir el mayor daño en el mínimo tiempo y con el menor riesgo. Se impartirán distintos módulos formativos específicos de defensa personal femenina, defensa personal para personas con discapacidad, defensa personal para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (FFCCSE) y para personal sanitario.

El aforo límite para esta actividad es de 100 participantes, los cuales recibirán una formación integral de la mano del Maestro Internacional Martín Luna, acompañado de instructores de su sistema, llegados desde distintos países. El importe de inscripción es de 25 €, con una camiseta de regalo para los primeros 50 participantes.

¿Cómo inscribirse al evento? La inscripción para el International Krav Magá Training Camp de As Pontes estará abierta hasta el 1 de junio del 2023. Los interesados en participar en este evento pueden consultar cómo formalizar su inscripción a través de la página web de Escuela HKF y de sus redes sociales. A través de estas plataformas, además de consultar dudas, los interesados encontrarán los formularios necesarios para la inscripción. En la página web de la Escuela HKF también se puede encontrar el reglamento y otros detalles relevantes relacionados con este evento.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.