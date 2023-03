Electrodomésticos baratos y de bajo consumo de la mano de la tienda almacén Electro Depot Emprendedores de Hoy viernes, 10 de marzo de 2023, 11:00 h (CET) La subida constante de las tarifas de la luz ha volcado a los consumidores a la búsqueda de diferentes fórmulas para disminuir su consumo de energía. Ese fenómeno se ha plasmado en modelos arquitectónicos que aprovechan mejor la luz natural y materiales que aíslan elementos como, por ejemplo, el ruido y la temperatura.

La nueva realidad ha obligado a las personas a adoptar hábitos para optimizar el uso de los recursos energéticos. Eso incluye la adquisición de electrodomésticos a buen precio y de bajo consumo de electricidad. Según la firma Electro Depot, allí está el futuro de este mercado a nivel global y en España.

Electrodomésticos baratos y con bajo consumo de energía Electro Depot es una tienda almacén que proclama tener algunos de los mejores precios en artículos para el hogar, belleza, salud, telefonía, imagen, sonido e informática. Una de las líneas de negocio bandera son los electrodomésticos baratos de marcas propias como Valberg, High One, Cosy Life y Edenwood; de bajo consumo.

La firma asegura que cada una de las marcas propias diseñadas y fabricadas se han confeccionado bajo principios muy claros. El primero de ellos es que deben ser electrodomésticos a bajo coste para que sean accesibles a un mercado más amplio. El segundo es que tengan una excelente calidad que se refleje en la resistencia al uso continuo y la durabilidad.

El tercer elemento que caracteriza a los electrodomésticos de Electro Depot es que deben ser la mejor opción para el medioambiente. Con este objetivo han desarrollado procesos productivos y una comercialización amigable con el medio ambiente. Asimismo, poseen un alto desempeño con muy bajo consumo energético, lo que favorece al ecosistema y al bolsillo de los compradores.

Los grandes electrodomésticos de Electro Depot Las marcas propias que vende Electro Depot abarcan tres grandes grupos de productos. Los representantes de la firma, que cuenta con tiendas en Madrid, Valencia y Alicante, explican que con Valberg y High One cubren los grandes electrodomésticos. En este grupo se incluyen lavadoras, frigoríficos, lavavajillas, hornos, congeladores, microondas, secadoras y termos.

Con la marca Cosy Life comercializan electrodomésticos pequeños como cafeteras, tostadoras, freidoras, planchas, grill y batidoras. Por su parte, Edenwood es la firma que utilizan para comercializar televisores y otros artefactos de imagen y sonido para el hogar. La firma asegura que todos estos productos tienen precios entre un 10 % y un 20 % más bajos que el promedio del mercado gracias a las tiendas almacén, sencillas y sin lujos innecesarios.

Pero la tienda asegura que la gente busca estos productos no solo por los precios competitivos, sino también por el bajo consumo energético. Afirman que en este aspecto también tienen una clara ventaja sobre las marcas tradicionales y que su desarrollo está centrado en la sostenibilidad y medio ambiente.

En definitiva, Electro Depot busca la forma de vender electrodomésticos baratos que además ayuden a ahorrar en electricidad y agua.

