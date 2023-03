Un 74% de las compañías ha aumentado la inversión en análisis de datos en el último año Primer estudio en España de 2023 sobre Data & Analytics e IA Redacción @DiarioSigloXXI jueves, 9 de marzo de 2023, 11:34 h (CET)

Un 74% de las empresas ha aumentado su inversión en análisis de datos durante el último año, según el primer estudio en España sobre Data & Analytics e IA, realizado por CloserStill Media y la consultora BARC. Los resultados se han dado a conocer en el marco de la 40ª edición de E-SHOW Barcelona , el mayor evento de eCommerce, Digital Marketing, y Big Data & AI, impulsado por CloserStill Media, que se celebra estos días en la Fira de Barcelona.

Tras haber realizado una inversión en datos, el 44% de los encuestados en el estudio han visto beneficios tangibles con un aumento de los ingresos, por un 25% que ha visto una reducción de costes. En este sentido, el director de CloserStill Media, Simon Blazeby, ha señalado que “el estudio demuestra que la inversión en data de industrias de cualquier sector se traduce directamente en su cuenta de resultados”. Así lo corroboran el 75% de los encuestados.

El estudio es el resultado de una encuesta realizada entrelos chiefdata officer (CDO) y otros perfiles directivos de los departamentos de datos de 200 grandes empresas españolas, principalmente consultoras, tecnológicas, sector bancario, servicios, mayoristas y minoristas, industria manufacturera, agricultura, educación y telecomunicaciones. El informe ha permitido obtener una visión integral del estado del Data & Analytics en el tejido empresarial a escala nacional.

Además, aborda las principales tendencias en datos y análisis, examina cómo se están distribuyendo las inversiones en 2023 entre las principales compañías de los departamentos de datos y mide cómo ha evolucionado el ritmo de inversión en análisis de datos. También analiza cómo ha impactado el uso de esta herramienta en el negocio de las empresas. Se trata del primer estudio de estas características realizado en España, a diferencia del resto de Europa donde es frecuente encontrar informes que analicen la eficacia de la inversión en el análisis de datos, de ahí la relevancia de este informe.

Tendencias y objetivos en inversión

Según el informe, las cinco tendencias de inversión más destacadas son: analítica avanzada, Machine Learninge IA; seguridad y privacidad; gestión de la calidad del dato, análisis de datos en tiempo real y gobernanza de datos.

En relación a los objetivos, las inversiones en tecnología buscan mejorar el apoyo en la toma de decisiones, aumentar la eficiencia y agilidad de los procesos, incrementar la confianza y el valor en los datos y simplificar su acceso. NORMAS DE USO

