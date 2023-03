​Protestaremos el domingo contra la sangrienta temporada taurina de Fallas El especismo hace que discrimines a una vaca por no ser un perro y eso es del todo inaceptable en pleno 2023 Diego Nevado Martínez jueves, 9 de marzo de 2023, 10:13 h (CET) Desde la plataforma antitaurina de Alfafar por segundo año, organizamos una protesta para el próximo domingo a las 16:30 frente a la plaza de toros de Valencia por la temporada taurina que tiene lugar en Fallas, puesto que la tauromaquia es un espectáculo en plena decadencia que subsiste a costa de subvenciones millonarias y representa a una minoría de personas.



También voy a participar a las 11:00 de la mañana en la plaza del ayuntamiento puesto que hay otra organizada por el colectivo internacional Animanaturalis debiendo confirmarse asistencia mediante su web y para quien quiera, también puede apuntarse a una deliciosa comida vegana a favor de la entidad que tendrá lugar en el restaurante vegano Khambú situado en la calle Quart de Valencia siendo valorado entre los mejores del mundo en TripAdvisor por su calidad, amabilidad y precio.

EL VERDADERO ROSTRO DE LA TAUROMAQUIA



La prensa y medios de comunicación en general, tienen tendencia a silenciar todo lo que hay detrás de este oscuro negocio a costa de la tortura animal, pero el martes pudimos denunciar la situación en Radio klara siendo un medio de comunicación independiente en el que pudimos contar la verdad. Pedí que si podía, estuviera presente Ángeles San Miguel puesto que es colaboradora de dicho medio de comunicación y también nos ha escrito artículos de opinión en el Levante sobre todo el clandestino mundo de la tauromaquia y otros temas relacionados con animales víctimas del ser humano.

Precisamente se pidió la presencia de la colaboradora al prepararse siempre un montón de datos sobre este anacrónico espectáculo y en este caso, expuso los informes de AVATMA (asociación de veterinarios abolicionistas de la tauromaquia) que reúnen a más de 500 profesionales y también, hizo hincapié durante la entrevista en que las ganaderías partícipes de los festejos, siempre son de grandes empresarios y no personas con pocos recursos.

¿Por qué los mugidos de dolor y la barbarie refocilan a hombres, en mayor porcentaje, que, en manada, muestran lo peor de la condición humana: la violencia? se preguntaba en el artículo de opinión que salió en el Levante tras la concentración antitaurina del pasado agosto en Alfafar contra los salvajes "Bous al Carrer" siendo testigo y señalando en el artículo como una de las personas taurinas, lanzaría un huevo impactando en una niña que estaba en la mesa infantil y otra persona agarrándose los testículos de cara a nuestra protesta con su educación habitual y argumentos que suelen tener los maltratadores de animales.

Respecto a su participación en radio klara, ya estuvo días antes hablando de fraudes monetarios relacionados con la tauromaquia y el pasado martes, se centró en explicar toda la tortura que sufren tanto los toros como caballos que no olvidemos que son otra víctima más de la tauromaquia. Empieza hablando de la divisa es un arpón (la bandera que se le coloca al salir) y sigue explicando todo el proceso puesto que se le suele afeitar los cuernos antes al toro y el picador, clava las pullas de más de ocho centímetros.

Afirma que tienen 36 litros de sangre que van perdiendo durante la tortura en el ruedo y todo tipo de detalles sobre el infierno que tiene que vivir este animal y el caballo junto a su rechazo a las cantidades indecentes de dinero público que se destinan a este fin.

Todos estos detalles sobre el oscuro mundo de la tauromaquia, se pueden ver en esta entrevista en la que ambas personas participamos para difundir la concentración del domingo: https://www.facebook.com/104lliuredirecte/videos/1627149784398500/?app=fbl .

ANIMALES SON TODOS Y NO LOS QUE INTERESA

En la entrevista de la radio, expliqué en un minuto que el especismo es parecido al racismo aplicado a los animales puesto que se trata de discriminar a alguien por su especie al igual que el racismo hace con las personas que tienen diferente color de piel.

El especismo hace que discrimines a una vaca por no ser un perro y eso es del todo inaceptable en pleno 2023 a la vista de todas las alternativas vegetales que tenemos que incluso nos permiten disfrutar hasta de un mismo sabor si lo necesitamos en cualquiera de todos los productos que existen con cadáveres y derivados de unos pobres animales indefensos.



La mayoría de la sociedad se frustra mucho de no poder salvar a los toros que revientan en la plaza, pero sin embargo, puede salvar peces, gallinas, vacas, cerdos, abejas y a todo tipo de animales destinados a la explotación animal acabando en el corredor de la muerte en todas las industrias sádicas.

3.000 animales mueren cada segundo para consumo humano sin contar a los marinos por ser imposible suponiendo el 46% del plástico en el mar esta actividad que hace morir a los animales por asfixia lenta y angustiosa.

La filosofía ética del veganismo es por empatizar con los animales, pero tenemos que tener en cuenta que el hambre en el mundo es culpa del egoísmo mediante el consumo animal puesto que alimentamos a muchos más millones de animales que humanos y que no existirían puesto que son traídos mediante inseminaciones forzadas constantemente por lo que si tienes una mínima humanidad con el tercer mundo, también puedes aplicar el veganismo por esta causa, tu propia salud por todos los antibióticos utilizados entre otros y también, el impacto medioambiental de estas industrias que no tienen piedad a la hora de arrasar con todo a nivel medioambiental, es terrible gastando también auténticas barbaridades de agua.

Al final del artículo, tenéis mi número de whatsapp en el que os puedo dar detalles de todo esto que cuento de forma constatada y dedicándole tiempo.

¿Que se puede tener en contra de liberar a todas las especies de animales, evitar el hambre en el mundo, cuidar nuestro planeta y mejorar nuestra salud sin privarnos de nada?

No se puede entender bajo ningún concepto quien tiene la información y sigue siendo egoísta y nada empático financiando miserias que están destrozando el mundo y como digo, principalmente estos movimientos siempre han sido por empatizar con la injusticia que atraviesan cada día millones de animales desde su primer aliento hasta el último.

DESPROTECCIÓN DE LA INFANCIA

Otro de los objetivos de la plataforma es proteger a la infancia de todos los espectáculos taurinos como reclama el comité de Derechos del niño de la ONU desde 2018 por la salud mental de los menores exigiéndose también por nuestra parte el cumplimiento de la ley de protección de la infancia que existe en la Generalitat Valenciana protegiendo a los menores de espectáculos que puedan implicar violencia a los animales.

"En las escuelas de tauromaquia empiezan desde bien pequeños a clavar banderillas a becerros y novillos" explico en la nota de prensa enviada a los medios de comunicación que la mayoría, ya os digo que no van a sacar.

En cuanto al veganismo que citaba anteriormente, ya podéis preguntaros los motivos de que desde las escuelas, se oculte todo lo que hay detrás de la alimentación, vestimenta o entretenimiento a costa de la tortura animal para que así, lo hagan inconscientemente y sin poder desarrollar su empatía con las demás especies de animales.

ESTOS ESPECTÁCULOS NO TIENEN CABIDA EN LA SOCIEDAD

En el comunicado, afirmamos que todas las encuestas y datos oficiales respaldan que es una minoría la que disfruta de este espectáculo, pero sin embargo, poderosa y que goza de todo tipo de subvenciones por encima de lo que es mucho más importante de solucionar en la sociedad con el dinero público.

"Consideramos que la tauromaquia es el "arte" de torturar a un animal hasta la muerte con fines lucrativos y adoctrinando a la infancia de manera inapropiada cuyas palabras confirman tanto expertos en infancia como veterinarios por lo que exigimos que se acaben estos festejos crueles con los animales de manera urgente" denuncio en el comunicado.



Para participar en la protesta del domingo, es recomendable confirmar asistencia mediante mi whatsapp 691093886 para una mejor organización y también si quieres información sobre cómo dejar de ser partícipe de la gran mentira del consumo animal basado principalmente en la trata seres vivos que jamás nos han hecho ningún mal y como he explicado con detalle, esto tiene unas consecuencias terribles para los animales, hambre en países del tercer mundo, planeta y salud. NORMAS DE USO

