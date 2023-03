Abogados Bravo Murillo, expertos en divorcios contenciosos

Tomar la decisión de ponerle fin a un matrimonio no es una tarea sencilla. No obstante, la situación puede empeorar mucho más cuando no existe un mutuo acuerdo entre las partes, ya que una de ellas se niega a aceptar la demanda de divorcio, por lo que la situación debe llevarse hasta instancias judiciales.

En estos casos, lo más recomendable es contar con un equipo de abogados divorcios contenciosos Madrid que se encarguen de llevar a cabo todos los trámites necesarios para que el proceso culmine de la manera más rápida posible y sin mayores costes emocionales.

¿Qué es el divorcio contencioso y cómo funciona el convenio regulador? El divorcio contencioso se define como la disolución del vínculo conyugal que se realiza ante un juez, por no existir acuerdo sobre la solicitud de divorcio o los contenidos del convenio regulador. Este tipo de divorcio está regulado por el artículo 770 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el cual establece algunas condiciones. Entre ellas, el procedimiento puede ser iniciado por cualquiera de los cónyuges, es decir, que no es necesario el consentimiento de la otra parte para introducir la demanda ante los tribunales.

También establece que el procedimiento no puede solicitarse antes de los tres meses de haberse celebrado el matrimonio a excepción que el demandante demuestre que su integridad física y mental puede correr peligro. Por otro lado, este tipo de trámite tiene mayor coste económico y conlleva mayor tiempo de tramitación a diferencia del divorcio de mutuo acuerdo.

El procedimiento comienza con la presentación de la demanda ante el Juzgado de Primera Instancia, así como la introducción del convenio regulador. El documento establece algunas condiciones con las cuales se pretende pactar el divorcio, entre ellas, repartición de bienes, manutenciones económicas, en caso de tener hijos, períodos de visitas, etc.

El cónyuge demandado es contactado y tiene 20 días hábiles, desde la notificación de la demanda, para responder. El día de la citación, las partes interesadas exponen sus pretensiones y alegaciones ante el juez, quien será el encargado de analizar el caso y dictar la sentencia, estableciendo detalladamente las medidas que van a regir después del divorcio.

Abogados especialistas en divorcios a nivel nacional La resolución de un divorcio contencioso puede ser un proceso lento, e incluso puede tardar meses o años, dependiendo de cada caso. Por esta razón, es determinante contar con un equipo de abogados con experiencia en el área que puedan agilizar los trámites, reduciendo los tiempos de espera.

Además, son expertos en la redacción de convenios reguladores buscando el máximo beneficio para sus clientes.

El bufete ofrece servicios legales en toda España y disponen de una primera consulta gratuita sin compromiso, que puede solicitarse a través de su página web.