El free tour que se sitúa entre los mejor valorados de Barcelona en TripAdvisor Emprendedores de Hoy miércoles, 8 de marzo de 2023, 14:48 h (CET) Anteriormente, hacer turismo se escapaba del bolsillo de muchas personas por el elevado precio que suponía la suma de alojamiento, comida, planes, etc. Sin embargo, hay un elemento que en los últimos años ha aumentado en popularidad hasta ser un must en cualquier viaje turístico. Se trata de los free tours, visitas guiadas que realizan guías profesionales del sector turístico que han elegido este sistema, más adecuado a los tiempos de hoy que los tours convencionales.

Al ser un tour de pago libre, permite acercar cultura, historia y muchas curiosidades a todo el que visita Barcelona, abaratando el presupuesto de muchos turistas en sus escapadas.

DonkeyTours forma parte de esta nueva tendencia, ofreciendo rutas a pie por la ciudad de Barcelona. Su objetivo es que cualquier persona pueda disfrutar de este tipo de tours, sin importar su presupuesto. Además, sus servicios se encuentran entre los mejores valorados en TripAdvisor para esta localidad.

Conocer mejor la ciudad por un bajo coste En un free tour, el viajero decide cuánto pagar al guía al final del recorrido, basándose en su experiencia. Este modelo es conocido como taquilla inversa, que empodera al cliente y mejora el servicio ofrecido.

En DonkeyTours, se dedican a ofrecer free tours. Para ello, cuentan con un equipo de guías locales y de otros lugares del mundo, pero que viven en Barcelona y son amantes de esta gran ciudad. Se caracterizan por ser personas divertidas, atentas y con gran conocimiento de la ciudad, que acompañan a los turistas a conocer mejor la ciudad. Y no solo eso, sino que ofrecen algunos tips y recomendaciones para ayudarlos a disfrutar mejor de su visita a Barcelona.

DonkeyTours y su oferta de free tours De la mano de esta firma, los turistas pueden disfrutar de un paseo por lugares emblemáticos de Barcelona. Uno de ellos es el casco antiguo, donde se recorren el barrio Gótico y el barrio del Borne; un espacio con más de 2.000 años de historia. Ofrecen la posibilidad de conocer las catedrales, plazas y mercados, para pasar un tiempo inolvidable.

De la historia a la modernidad. También cuentan con free tours por la zona más nueva de la ciudad, donde es posible apreciar las obras de Domench i Muntaner, Gaudí y Puig i Cadafalch. Además de pasear por uno de los museos más increíbles de Europa y terminar en la majestuosa Sagrada Familia.

Para los amantes de los misterios, está su free tour Barcelona prohibida. Durante un paseo por el barrio del Raval, hablan de leyendas, muertes, fantasmas y hasta de la Vampiresa del Raval, una de las asesinas más prolíferas de la historia del país. También repasan la historia de este barrio, hablando del arte callejero, sus burdeles, entre otros temas de interés para los curiosos.

Los free tours de DonkeyTours han tenido muy buenas críticas de sus participantes, quienes han manifestado su grata experiencia por medio de plataformas como TripAdvisor. De hecho, en esta, la firma, en sus más de 7 años de actividad, cuenta con una valoración de 5/5 puntos, con más de 3.900 opiniones positivas sobre sus servicios.

