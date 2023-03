'Choose who you want to be', la apuesta por la inclusividad y la variedad en el Metaverso Comunicae miércoles, 8 de marzo de 2023, 10:04 h (CET) La iniciativa de Union Avatars reivindica la necesidad de ofrecer a las mujeres una identidad digital representativa, inclusiva y, especialmente, no sexualizada para acceder de manera igualitaria al Metaverso La empresa tecnológica Union Avatars, enfocada en la creación de avatares 3D fotorrealistas, ha lanzado este 8 de marzo la iniciativa Choose who you want to be para reivindicar la necesidad de ofrecer a las usuarias la posibilidad de elegir entre una amplia variedad de avatares con los que puedan sentirse verdaderamente representadas en el Metaverso, videojuegos y/o diferentes plataformas digitales.

Con este objetivo, Union Avatars ha desarrollado su primer avatar femenino, Amara, con unas medidas diferentes a los estándares universales utilizados en la industria tecnológica y de entretenimiento. Jonathan Garcia, diseñador 3D de la compañía, explica cómo, independientemente de la herramienta utilizada, la mayoría de los avatares mantienen morfologías o características similares como, por ejemplo, la altura, el peso o la edad.

Esta ausencia de variedad es una de las razones que ha propiciado la creación de esta iniciativa, con la colaboración de múltiples expertas en el Metaverso o diseñadoras digitales, como Melisa Cilli o Luisa Dirube, quien defiende la necesidad de colaboración entre la industria tecnológica y la sociedad con el fin de crear un espacio más inclusivo para las mujeres.

Optimista, enérgica y sensual

Amara, cuyo nombre significa ‘la inmortal’, es una mujer independiente, positiva y comunicativa, siempre dispuesta a descubrir las infinitas posibilidades ofrecidas por el Metaverso y las opiniones de sus usuarios sin prejuicios.

Las vivencias aprendidas durante sus cuarenta años le han permitido entender la moda como una herramienta imprescindible para la propia autorrepresentación. Por eso, como diseñadora digital, busca acercar la máxima calidad y variedad para ayudar a las personas a autodefinirse a través de la ropa.

Pauline Hohl, cofundadora de Unik Labs, también cree en las múltiples posibilidades que ofrece la moda digital al usuario, mayores que en el mundo real, permitiéndole incluso crear sus propias prendas de ropa. "Creo que esto ofrece toneladas de opciones para encontrar algo que realmente te represente", asegura Hohl.

La compañía catalana ha dado su primer paso adelante en la revolución de la personalización de los avatares para desarrollar en un futuro nuevas opciones que acerquen a los usuarios la posibilidad de elegir cómo se ven en estos entornos. "Para Union Avatars, lo más importante es que los usuarios se sientan lo más cómodos posible con su identidad digital", explica el cofundador de la empresa Jordi Conejero.

La comodidad y la autorrepresentación de uno mismo en estos entornos digitales empiezan por disponer de las máximas posibilidades de caracterización. Por eso, la startup ha creado un formulario abierto a todos los usuarios, con la intención de conocer cuáles son su necesidades en cuanto a identidad digital.

Asimismo, tanto el formulario como el posterior informe harán especial incidencia en las opiniones de las usuarias, quienes también quieren entender quiénes son y construir su propia identidad en el mundo digital; algunas fielmente representadas, mientras que otras mujeres buscan un cambio radical.

Como explica Jimena Tormo, experta en XR, al final, "el Metaverso perfecto para las mujeres es quizás aquel que nos da la posibilidad de ser realmente quienes queramos ser, crear todo lo que queramos y expresarnos tanto como nosotras deseemos. Un espacio seguro e igualitario donde poder ser tú misma".

Sobre Union Avatars

Union Avatars es una compañía tecnológica que ofrece herramientas para gestionar la identidad digital de usuarios y empresas a través de avatares, consiguiendo una experiencia única y al alcance de cualquier persona.

Su principal misión es ayudar a dar forma al futuro de la identidad digital en el Metaverso. Para ello, crean soluciones a través de avatares para que cualquier persona o entidad pueda tener su propia representación digital en videojuegos, redes sociales, plataformas de realidad virtual, aumentada o gamificación.

El mundo virtual no es más que una extensión de la realidad física y depende de los usuarios decidir cuánto quieren formar parte de él. Por ello, dedica sus esfuerzos en construir un mundo virtual accesible, inclusivo y al alcance de todos.

