Un referente en el lifestyle en Barcelona, Vip Style Magazine

La revista Vip Style Magazine se ha consolidado como un referente en la comunicación del sector lifestyle en Barcelona. Esto se debe a su propuesta innovadora en la que se huye de la clásica versión del lujo para mostrar su versión más cosmopolita y contemporánea. Actualmente, esta revista, que se edita online y también se distribuye en papel, publica información de un grupo selecto y exclusivo de clientes.

El equipo de Vip Style Magazine está compuesto por periodistas, diseñadores gráficos, fotógrafos, community managers, sociólogos y estilista de moda. Esta variedad de profesionales enriquece el contenido publicado. Además, el estilo que sostiene esta revista es transgresor y solidario a la vez, ya que cuenta con una plataforma social y una ONG asociadas.

El contenido y las secciones de Vip Style Magazine Esta revista especializada en comunicación del sector lifestyle en Barcelona abarca distintas categorías, tanto en su versión web como móvil. Se puede comenzar con Made in luxury, que es la que vertebra y da origen a la revista. Esta sección contiene noticias sobre marcas y actividades del sector del lujo. En este espacio, algunas de las marcas más exclusivas de Cataluña presentan sus nuevos productos y lanzamientos. La siguiente sección más destacada es Healthy Life, dedicada a temas de salud, bienestar, nutrición o temas de estilo de vida saludable, tanto salud mental como salud física. También los lectores acceden a novedades de los sectores de estética y wellness. La sección Leisure se dedica a todo lo relacionado con actividades de ocio, como viajes y gastronomía, por ejemplo. A su vez, en la sección Astonishing es posible encontrar noticias e información sobre eventos tecnológicos y curiosidades. En cambio, It Girl It Boy es el espacio de la moda y las celebrities.

Vip Style Magazine también cuenta con la sección Specials, para alojar contenido propio que resulta importante. Actualmente, en este apartado hay entrevistas a famosos en restaurantes promocionados, conversaciones con influencers, un editorial de moda realizado por el estilista Chiqui Peña y una sección de ilustrador en la que un ilustrador reediseña el logo con su propio estilo. Estos contenidos, y otros más, se presentan en formato audiovisual.

Do It For Them es la plataforma social de Vip Style Magazine En este apartado de Vip Style Magazine se realizan distintas actividades que comunican sus lanzamientos y noticias para poder establecer una relación más dinámica con los lectores. De esta manera, esta revista consolida una fuerte apuesta por la solidaridad y fortalece el trabajo en conjunto con su plataforma asociada.

Actualmente, los ejemplares impresos de esta revista se distribuyen en hoteles y clubes privados de golf, natación, polo, tenis y yachting, entre otras actividades. Además, se encuentran en centros de spa y wellness, clínicas de medicina estética y centros de negocios en Barcelona y Madrid. Por último, también es posible encontrar esta revista en concesionarios de automóviles, museos, instituciones culturales, locales de moda y joyerías.

Vip Style Magazine se ha consolidado como una de las más importantes publicaciones de lifestyle en Barcelona gracias a su estilo innovador, disruptivo y solidario.