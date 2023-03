The Yes Brand, una agencia de branding 360º especializada en el sector farmacéutico y alimentario

Como una de las referentes en Barcelona y Madrid por sus servicios de diseño gráfico y diseño web, packaging, marketing digital y social media, se destaca la agencia de branding The Yes Brand.

Esta agencia de branding lleva a cabo todo el desarrollo e implementación, desde la estrategia hasta la activación, de empresas reconocidas del sector farmacéutico y la industria de la alimentación.

El trato personalizado, la profesionalidad y la calidad del equipo son algunos de los valores que envuelven a la agencia de branding The Yes Brand, y por los que consiguen alcanzar los resultados esperados en un tiempo récord.

¿Por qué es necesaria una agencia de branding? The Yes Brand ha logrado impactar en las audiencias de las empresas que contratan sus servicios, a través de su metodología de branding disruptiva.

Una agencia de branding aporta valor a las empresas en todas sus áreas de actuación. El branding pasa a ser la parte intangible y emocional que une en cuerpo y alma a los usuarios con las marcas, creando relaciones estables y duraderas, y en consecuencia, aumentando el valor de la marca y las ventas.

El proceso de definición, construcción y gestión de la identidad corporativa exige una profunda investigación de las características físicas de los productos o servicios, los valores diferenciales y la competencia de una empresa. A partir de aquí, se establecen elementos como el logotipo, los colores, el packaging y la personalidad de una compañía para dar forma a una empresa, y posteriormente, establecer acciones de marketing y ventas.

Agente digitalizador del Programa Kit digital Haciendo frente a los cambios digitales que está experimentando la sociedad, The Yes Brand se unió al programa de ayudas del Kit Digital donde autónomos y pymes pueden beneficiarse de servicios de branding, marketing y diseño para elevar sus marcas en internet.

The Yes Brand ofrece soluciones de digitalización en las categorías de creación de sitio web y posicionamiento en internet, así como gestión de redes sociales. Estos servicios hacen que toda empresa pueda desarrollar su actividad en internet de una forma eficaz.

Casos de éxito The Yes Brand construye marcas sólidas y genera ventas a través de estrategias de branding y marketing.

La marca Pilexil® necesitaba un cambio de su identidad de marca y packaging para adaptarse a las tendencias actuales. The Yes Brand fue la encargada de elaborar la nueva identidad visual, donde logró mantener a la marca en el Top Of Mind del sector. Ahora Pilexil® tiene lo verdaderamente importante, transmitiendo los beneficios del producto de forma clara, atractiva y atrayente.

Por otro lado, la empresa internacional de alimentación Custom Culinary® apostó por The Yes Brand para llevar a cabo su lanzamiento de marca en Europa. Consiguió el reconocimiento de marca por sus clientes después de que The Yes Brand desarrollara su nuevo branding y packaging para sus tres submarcas: Gold Label, Chef's Own y Master Touch.

La compañía trasmite una imagen fresca, atractiva y saludable, además de ajustarse a los gustos de los consumidores europeos. A partir de ello, se aplicaron metodologías eficientes de investigación de mercados, nuevos contenidos interactivos e ilustraciones por catálogos para cada unidad de negocio. Por último, se diseñó e implementó un plan de redes sociales para alcanzar a su público objetivo.

Otras marcas como Herbal Originals, Thrombocid, Gallina Blanca y Griffith Foods han obtenido importantes resultados en el engagement y reconocimiento de marca de sus clientes después de la construcción de identidades únicas por parte de la agencia.