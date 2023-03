Las diferencias entre el fancoil y el split, con Clima y Aerotermia Emprendedores de Hoy martes, 7 de marzo de 2023, 14:34 h (CET) La climatización es un factor muy importante para que una persona pueda sentirse a gusto sea en la casa o en la oficina. Por esta razón, la elección de un sistema de climatización no es una decisión que deba tomarse a la ligera, lo más recomendable es conocer las características de cada equipo y elegir el más indicado de acuerdo a cada necesidad.

En el mercado, existe variedad de sistemas de aerotermia, que cumplen el objetivo de proporcionar aire frío para las estancias, como es el caso del fancoil y el split, por lo que es necesario saber las diferencias de cada uno de ellos. Clima y Aerotermia, una empresa especializada en la venta y distribución de equipos de aerotermia, brinda mayor información al respecto.

¿Cuáles son las diferencias entre el fancoil y el split? A menudo, muchas personas confunden un fancoil con un split de pared, debido a que sus diseños son muy similares. Sin embargo, a pesar de su estética, la principal diferencia de cada uno de ellos está en su composición técnica. El fancoil utiliza un sistema de climatización de agua-aire que circula por una tubería que le permite emitir frío o calor, a diferencia del split que es de tipo aire-aire y trabaja con gas refrigerante para producir únicamente aire frío.

En cuanto a su utilidad, los splits son recomendables para su instalación en espacios pequeños como habitaciones, salas, cocina, entre otras estancias de carácter residencial. Mientras que, los fancoils, por su mayor tamaño, están diseñados para espacios más amplios como locales comerciales, empresas, entre otros espacios donde sea necesario proporcionar un ambiente más confortable.

Con relación a los costes de mantenimiento, el fancoil es inferior, ya que no necesita recargar gas refrigerante, a diferencia del split que requiere un servicio técnico recurrente. Por otro lado, en materia de ahorro energético, el fancoil al poder trabajar con agua, es posible conectarlo a un sistema de aerotermia. De este modo, el ahorro mensual de la factura de luz podría ser menor.

Variedad de equipos climatizadores de la mano de Clima y Aerotermia Clima y Aerotermia se ha consolidado como una de las empresas líderes en la comercialización de equipos de climatización para el hogar y empresa, esto se debe a la variedad de productos que disponen en su sitio web. Ingresando a su tienda online, los usuarios podrán encontrar una amplia gama de aires acondicionados split de reconocidas marcas del mercado como LG, Daikin, Mitsubishi, etc. También, cuentan con un surtido catálogo de fancoils nuevos de la marca Panasonic, así como una surtida línea de repuestos de calidad garantizada.

La empresa no solo se dedica a comercializar equipos de alta gama, también cuenta con un equipo de técnicos altamente cualificados que brinda servicios de instalación en el menor tiempo posible. De este modo, garantizan la calidad y buen funcionamiento de los equipos que comercializan y distribuyen, creando espacios más amigables y confortables.

