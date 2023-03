Aplicación de carillas dentales en la clínica experta de Carlos Saiz Smile Emprendedores de Hoy martes, 7 de marzo de 2023, 13:00 h (CET) Para las personas, la sonrisa es la principal carta de presentación, la cual puede dar una buena o mala impresión. No obstante, hay personas que por diversos motivos presentan alguna anomalía visual en sus dientes, ya sean manchas, un color poco agradable, dientes disparejos, etc. Esto les impide poder mostrar una sonrisa perfecta.

No obstante, tratamientos como las carillas dentales pueden representar la solución ideal. En la clínica de estética dental Carlos Saiz Smile se realiza uno de los mejores tratamientos de microcarillas dentales de España, llevado a cabo por el Dr. Carlos Saiz, un especialista con años de experiencia en tratamientos estéticos dentales de última generación.

Carillas dentales, una solución ideal de estética dental En términos básicos, las carillas dentales son un tratamiento dental estético que consiste en la colocación de una fina lámina, generalmente de porcelana o composite. Esta se adhiere a la parte frontal del diente para cubrir cualquier problema estético, a la vez que se muestra una sonrisa blanca y perfecta. En la actualidad, este es uno de los tratamientos de estética dental más demandados, ya que permite fácilmente modificar visualmente la forma, el color y el brillo de los dientes para que tengan una apariencia perfecta.

Sin embargo, este tratamiento ha evolucionado a lo que ahora mismo son las microcarillas dentales, una técnica novedosa que ahora es el tratamiento estrella en la clínica del Dr. Carlos Saiz. A diferencia de las carillas dentales, las microcarillas sin tallado constituyen un tratamiento mucho menos invasivo, donde solo se trabajan aquellas áreas o fragmentos del diente que se desea mejorar, colocando encima de esa zona la carilla. En otras palabras, en lugar de cubrir todo el diente, solo se hace en las áreas necesarias, ofreciendo así resultados mucho más naturales sin la necesidad modificar la superficie dental.

Microcarillas dentales en Barcelona y Madrid En la clínica Carlos Saiz Smile cuentan con lo último en tecnología para la colocación no solo de microcarillas dentales, sino también de los tratamientos más top en el mundo de la estética dental. Para la colocación de las microcarillas, en esta clínica no usan incómodos moldes para obtener una impresión de la dentadura del paciente, sino que en la primera consulta se realiza un escaneo 3D. En la segunda consulta, se realiza un mockup que permite al paciente visualizar cómo lucirá su sonrisa después del tratamiento. Después se comprueba la coloración ideal para las microcarillas para posteriormente aplicarlas, sin pinchazos, sin dolor y sin incomodidades. Finalmente, se le da el acabado y el pulido necesario para que la sonrisa quede perfecta.

La clínica del Dr. Carlos Saiz se encuentra ubicada en dos ubicaciones privilegiadas en Barcelona y Madrid, específicamente en el Paseo de Gracia n.º 16 y en plena Gran Vía, n.º 26 respectivamente. Esta actualmente es una de las referentes en estética dental, donde incluso han acudido algunas celebridades. Además, desde su página web, se puede reservar una cita vía online fácilmente para poder acudir a cualquiera de sus sedes.

