"As bestas", ganadora del Goya a la Mejor Película, llega a Filmin Es una de las producciones más aclamadas de la temporada Redacción @DiarioSigloXXI martes, 7 de marzo de 2023, 12:27 h (CET)

"As bestas", ganadora el pasado 11 de febrero de 9 Goya, entre ellos el premio a la Mejor Película, llega este viernes 10 de marzo al catálogo de Filmin. La película, dirigida por Rodrigo Sorogoyen y escrita por el director junto a su colaboradora habitual, Isabel Peña, estará disponible en alquiler junto a otros títulos premiados este año en los Goya, como "La consagración de la primavera", "Cerdita", "Un año, una noche" o "Cinco lobitos" (esta última disponible en suscripción).



"As bestas" es una de las películas más aclamadas de la temporada. A sus 9 Goya se suman otros reconocimientos como el César a la Mejor Película Extranjera, el Premio del Público a la Mejor Película Europea del Festival de San Sebastián, y los premios Feroz a Mejor Película Dramática, Mejor Actor de Reparto y Mejos Música. El film tuvo su premiere mundial en la última edición del Festival de Cannes.

Protagonizada por Denis Ménochet ("Custodia compartida") y Marina Foïs ("El taller de escritura"), y rodada en francés, gallego y español en distintas localizaciones de Galicia y León, la película relata el enfrentamiento entre un matrimonio francés que se ha trasladado a vivir a una aldea del interior de Galicia, y dos de sus vecinos, los hermanos Anta, muy contrariados por la decisión de los protagonistas de no vender sus tierras a una compañía energética. Ninguna de las dos partes del conflicto está dispuesta a recular un metro, lo que provocará que la tensión vaya en aumento hasta tornarse insoportable.

El mismo viernes, 10 de marzo, llega también a Filmin en alquiler otra de las películas nominadas en la última edición de los Goya, "La maternal", de Pilar Palomero. Junto a otros títulos clave de la temporada como "Alcarrás", "Pacifiction", "El agua" o "En los márgenes", integra el catálogo más completo del mejor cine español de la temporada.

