Productos con CBD que tienen un potente efecto analgésico ¿Sabías es posible despedirte casi por completo o incluso al cien por cien del dolor que tanto te atormenta? Redacción @DiarioSigloXXI martes, 7 de marzo de 2023, 09:02 h (CET)

El limbo legal en el que estaba el CBD en el territorio español ha pasado a ser historia. A día de hoy se permite su consumo, el cual es cien por cien legal si se utiliza estrictamente para algún tipo de fin terapéutico. Uno de los más comunes es el de decir adiós al dolor.

Tanto los estudios como los propios consumidores de cannabidiol demuestran que esta sustancia proveniente del cannabis, la cual tiene un porcentaje muy reducido de THC, proporciona varios beneficios. Tanto es así que algunos medicamentos empiezan a incluirlo en su fórmula, especialmente algún que otro antiepiléptico.

Precisamente la reducción de las convulsiones que experimentan los epilépticos, quienes no sufren unos episodios tan graves como los de antes de hacer uso del CBD como método terapéutico, es uno de los efectos. Pero a la lista hay que sumar muchos otros más.

Hoy nos centraremos en uno en concreto: el efecto analgésico. ¿Sabías que consumiendo CBD de ciertas maneras en concreto es posible despedirte casi por completo o incluso al cien por cien del dolor que tanto te atormenta?

No importa cuál sea la causa. De hecho, algunos pacientes optan por comprar CBD online para aliviar sus dolores crónicos que no desaparecen de ninguna otra manera, adquiriendo el producto directamente desde su hogar. Como analgésico es muy aconsejable, tal como demuestran las recomendaciones realizadas últimamente por profesionales de la salud.

Si quieres conseguir buenos resultados en lo referente al poder analgésico del CBD, es recomendable consumir los productos que describiremos a continuación. Con cualquiera de ellos verás disminuido tu dolor y, al mismo tiempo, obtendrás otros beneficios propios del cannabidiol como la mayor facilidad para conciliar el sueño y la menor sensación de estrés.

Aceite CBD

Empezamos por uno de los productos que han adquirido más popularidad en los últimos años, sobre todo desde que el cannabidiol dejó de formar parte de esa especie de limbo legal en el que se encontraba. Tras regularizarse su uso terapéutico, el aceite CBD ha obtenido un éxito sin precedentes.

Varios aspectos dan pie a que tenga tanta demanda no solo en España, sino también en el resto de Europa, empezando por su naturalidad. Los productos orgánicos triunfan hoy en día, siendo dicho aceite el mejor ejemplo posible.

Básicamente se trata de un aceite que procede a extraerse tratando directamente con las semillas de la planta a la que antes hemos hecho referencia: el cannabis. Dicho líquido tiene una gran concentración de cannabidiol, conocido habitualmente como CBD.

Este aceite poco a poco está pasando a estar presente en más productos, especialmente en los de la industria de la cosmética. Así pues, estamos ante un ingrediente que es ideal para tratar los dolores de manera tópica.

Supón que tienes dolor en un músculo en concreto. Basta con echarte un poco de aceite CBD y darte tú mismo un masaje en la zona afectada para notar una gran mejoría.

Lo mismo podemos decir de las articulaciones, las cuales se benefician enormemente de los masajes dados con aceite CBD. Pero, ¿qué pasa con la piel? Lo cierto es que son numerosos los contratiempos que pueden dar pie a que te cause dolor, por ejemplo una dermatitis que se ha agravado por el estrés o los cambios de temperatura. En estos casos, con una pequeña cantidad tendrás más que suficiente.

Hablando de cantidades, hay que decir que algunos dolores crónicos, sobre todo los que afectan a las articulaciones antes mencionadas, pueden llegar a ser muy molestos. Si también estás experimentando una situación similar, una buena idea es la de optar por un aceite CBD con una mayor concentración de cannabidiol.

Es de agradecer que las marcas y las tiendas comercialicen aceites con varios niveles distintos de concentración. Para el último caso el aceite CBD 20% es muy recomendable, pero si nunca antes has usado este tipo de ingrediente natural es preferible empezar con el que tiene un 10%.

Cogollos CBD

Si ya de por sí los aceites CBD son variados en lo referente a las composiciones y los niveles de cannabidiol, la versatilidad va mucho más allá al hablar de cogollos: la lista de variedades disponibles es amplísima.

No solo el aroma varía dependiendo de la elección que hagas, puesto que también se nota en la textura. En todos los casos, el efecto analgésico es muy potente y lo notarás casi de inmediato sea cual sea el origen de los dolores que estés experimentando.

Siguiendo el ejemplo del aceite CBD, los cogollos también te brindarán otros beneficios que se traducen en que mejore tu calidad de vida, empezando por notar una disminución de la ansiedad que hoy en día es un mal endémico.



Los cogollos CBD también son utilizados en algunos casos como terapia muy efectiva para combatir los efectos de enfermedades como el Parkinson e incluso el Alzheimer. NORMAS DE USO

