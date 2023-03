¿Por qué es importante la salud mental en las organizaciones?, por MindFit Emprendedores de Hoy lunes, 6 de marzo de 2023, 10:00 h (CET) El estado de ánimo de los trabajadores se ve afectado por situaciones como el estrés, los conflictos laborales o la pandemia de COVID-19. Establecer entornos de trabajo saludables desde una perspectiva holística, enfocada en el bienestar de los empleados, es de suma importancia.

La OMS describe la salud mental como un estado de prosperidad física, mental y social, no solo como la ausencia de enfermedades. Significa la habilidad para llevar a cabo las capacidades, enfrentarse a situaciones estresantes y ser productivo en el trabajo y/o contribuir a la comunidad. Esta definición señala la importancia de promover la salud mental para alcanzar el bienestar de la persona.

El bienestar de una persona puede variar, y no necesariamente una disminución en este va a conducir a una enfermedad. Los problemas de salud mental se manifiestan cuando el sufrimiento es tan fuerte que impide que el individuo experimente su vida de manera positiva. Por lo tanto, la salud mental depende de la capacidad de disfrutar de una vida plena y satisfactoria.

Por qué es importante hablar de salud mental Se estima que una cuarta parte de la población enfrenta o experimentará alguna forma de desorden de salud mental a lo largo de su vida. Pero, en la mayoría de ámbitos, esta temática sigue siendo un tabú, especialmente en el área laboral. Por ello, el cuidado de la salud mental es tan importante como el cuidado de la salud física, para poder gozar de una vida plena y gratificante. Uno de los aspectos fundamentales para lograrlo es la posibilidad de discutir abiertamente acerca de este tema sin tener que enfrentar juicios o estigmas.

Normalizar los temas de salud mental puede llevar a una vida más satisfactoria. Esto significa que cualquier persona puede tener problemas de salud mental o ser diagnosticada con un trastorno mental sin que eso determine su valor como persona, igual que la gente puede contagiarse con COVID-19. Es importante poder hablar sobre estos temas sin tabúes para lograr la comprensión y la empatía entre todos. Un buen ejemplo de esto es el caso de Madalyn Parker, una trabajadora de una empresa de software que tuvo el valor de compartir un correo electrónico donde decía que se tomaría unos días para cuidar su salud mental. Su jefe agradeció este mensaje a través de una respuesta en la que la elogiaba por ser un ejemplo para todos.

Cómo afecta el estrés laboral al bienestar psicológico Es importante reconocer que un estrés prolongado puede tener un gran impacto en la salud mental de los trabajadores. Por ello, las organizaciones deberían tomar ciertas medidas para prevenir tales problemas, como la conciliación del trabajo y la vida privada, la creación de descansos, un ambiente laboral satisfactorio y la aplicación de refuerzos positivos. Además, también se observa que los trastornos mentales como la depresión y la ansiedad son frecuentes entre los profesionales. La Organización Mundial de la Salud estima que más de 300 millones de personas en el mundo padecen depresión, y alrededor de 260 millones sufren trastornos de ansiedad, lo que repercute en una pérdida de productividad anual de un billón de dólares. La promoción de la salud en el trabajo se ha relacionado con la disminución de la ausencia laboral, un aumento de la productividad y el logro de beneficios económicos.

Cómo promover la salud mental en las organizaciones A menudo, el acoso y la intimidación en el trabajo son los principales motivos de los problemas de salud mental. Sin embargo, otros elementos, como el estrés, la fatiga laboral o las políticas inadecuadas de seguridad y salud también pueden contribuir a la inestabilidad emocional y afectar la salud de los trabajadores.

Por suerte, hay formas de mejorar el bienestar en el lugar de trabajo. Por ejemplo, en 2016 el Foro Económico Mundial publicó una guía para promover la salud mental en las organizaciones.

Esta expone, en primer lugar, la necesidad de tener conciencia de las condiciones de trabajo y cómo estas pueden ser modificadas para mejorar la salud mental. A su vez, manifiesta la importancia de estudiar qué ha funcionado para otros, como la empresa gallega R de telecomunicaciones, quienes realizan entrevistas periódicas a sus empleados para evaluar su desarrollo y bienestar.

En este sentido, señala que no hay que reinventar el concepto, sino tomar lo que ha funcionado para otros como referencia.

Del mismo modo, otro de los puntos que menciona la guía es establecer las necesidades de cada trabajador para mejorar las políticas de salud mental.

Asimismo, otro aspecto a considerar es el hecho de proporcionar herramientas educativas, programas de formación y recursos para diagnóstico, así como desarrollar una cultura centrada en el bienestar de los profesionales. Finalmente, subraya la importancia de indicar a los trabajadores los apoyos a los que pueden acudir si necesitan ayuda.

MindFit es una plataforma digital que ofrece un abanico de soluciones para mejorar el bienestar mental, el desarrollo personal, profesional y de liderazgo, enfocadas a empresas y organizaciones. Esta empresa se esfuerza por garantizar el éxito de sus efectos entre los colaboradores, ofreciendo terapia psicológica y coaching online en materia de bienestar laboral.

