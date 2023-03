Mostramos la realidad de los animales en plenas Fallas de Valencia La mayoría de prensa suele silenciar nuestras reivindicaciones no informando a la sociedad de este tipo de movimientos que buscan un mundo mejor Diego Nevado Martínez lunes, 6 de marzo de 2023, 09:44 h (CET)

En Valencia, comienza el ambiente por las fallas y las personas activistas del grupo antiespecista Valencia Animal Save nos reunimos el pasado sábado en la céntrica plaza de la Virgen mostrando mediante pantallas y carteles toda la infernal realidad que innecesariamente soportan los animales en cualquiera de las industrias destinadas a su explotación para alimentación, experimentación animal o vestimenta.



Otro grupo de activistas informábamos a las personas que, impactadas, paraban observando la dureza de las imágenes que muestran la crueldad a la que son sometidos millones de animales. Hacemos que la sociedad vea lo que hay detrás de un producto hasta que llega a donde lo compramos y explicamos la larga lista de alternativas vegetales para vivir sin privarse de nada más que hacer daño por todos los lados tanto a los animales como a las mismas personas mediante el hambre en el mundo, el planeta y la salud.

La mayoría de prensa suele silenciar nuestras reivindicaciones no informando a la sociedad de este tipo de movimientos que buscan un mundo mejor.

EL VEGANISMO ES TREMENDAMENTE FÁCIL EN CUALQUIER ETAPA DE LA VIDA

El veganismo es una filosofía ética apta para cualquier etapa de la vida, rechazando la alimentación, vestimenta, experimentación o entretenimiento a costa de los animales y cada vez genera más tendencia en la sociedad ampliándose todo tipo de alternativas puesto que el veganismo considera a todas las especies de animales sujetas de derechos por igual.



La academia Americana de Nutrición y Dietética avala una alimentación vegana en cualquier etapa de la vida confirmando que incluso llega a prevenir enfermedades y, por otra parte, la asociación española de pediatría también confirma que es perfectamente viable para las niñas y niños llevar una alimentación vegana entre muchos otros profesionales y no la persona con fobia a los avances que no tiene ni idea de nutrición y de hecho, en Instagram puedes buscar la página "nutricionistas veganos".

INTENTANDO QUE LA SOCIEDAD SEA CONSCIENTE DE LO QUE HAY DETRÁS

Otra de las actividades frecuentes de este colectivo, que tiene grupos a nivel internacional, son las vigilias a las puertas del matadero en las que documentan las condiciones de los animales para llenar en la sociedad el vacío narrativo que existe respecto a la industria cárnica. En la última, el pasado jueves, frente al matadero de Algemesí, se salvaron las vidas de diez pollitos. Las personas activistas se encargan de buscar hogares para que los animales puedan tener una vida diferente y en total libertad.

Animales que como expliqué en este medio, son grandes por la manipulación genética y crianza selectiva, pero tienen 40 días de corta vida en naves industriales viviendo sin ver la luz del sol, amontonados, sin poder mover las alas y entre sus propios excrementos hasta este terrible viaje al que suelen ser tratados con violencia para amontonarse en cajas y transportarlos hacinados, sucios, heridos y angustiados siendo lo último una lenta agonía antes de su muerte.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

La actividad más cercana del colectivo es la adhesión a la concentración antitaurina que organizamos desde la plataforma antitaurina de Alfafar el domingo 12 a las 16:30 frente a la plaza de toros de Valencia para la que es importante confirmarme asistencia mediante mi WhatsApp 691093886 y por mi parte, participaré por la mañana que hay otra organizada por Animanaturalis y deberás inscribirte en su web realizando además, una comida benéfica para quien quiera colaborar en el restaurante vegano KHAMBU al que ayer fuimos a cenar algunas de las personas activistas que participamos en la concienciación encontrando en este restaurante calamares, nuggets, filete de merluza, hamburguesas de todo tipo, kitkats y espectacular repostería.



Evidentemente, disfrutando de todos los sabores de manera compasiva y siendo uno de los mejores restaurantes del mundo según eligió la gente en TripAdvisor por su calidad, precios y amabilidad. "El veganismo es por los animales, pero repercute positivamente en el medio ambiente, salud y reduce el hambre en el mundo por lo que nos beneficia a tod@s" explican desde el colectivo. Para participar en las acciones o informarse sobre cómo llevar un estilo de vida respetuoso, se puede escribir al Instagram del colectivo, @vlcanimalsave. NORMAS DE USO

