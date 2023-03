¿Cuáles son los elementos y la documentación obligatoria que deben llevar los coches? Emprendedores de Hoy lunes, 6 de marzo de 2023, 09:00 h (CET) Todos los conductores deben llevar encima unos documentos concretos en España. Por eso, Grupo Seguros Generales explica cuáles son los elementos y documentación obligatoria que se debe llevar en el coche.

Además de garantizar la seguridad del conductor, el vehículo y terceros involucrados en posibles accidentes, al contar con estos documentos se evitan las multas que establece la ley.

Documentación obligatoria para conducir en España En muchos países del mundo existen ciertas normas que regulan la conducción y España es uno de ellos. Según las leyes vigentes, los conductores deben contar con cierta documentación para garantizar que tiene la capacidad de conducir y la cobertura necesaria en caso de accidentes. Entre los documentos se encuentra el permiso de circulación. Esta es una referencia que acredita que el vehículo está registrado y autorizado para circular. En caso de que una persona conduzca sin el permiso o que este no esté vigente, puede conllevar una multa de 80 euros.

En esta lista se debe añadir la Tarjeta de Inspección Técnica (ITV), la cual es una acreditación que asegura que el coche ha pasado la revisión técnica y que cumple con las normas de seguridad y emisiones. Por no llevar la Tarjeta ITV, el conductor puede ser multado hasta por 200 euros.

Adicionalmente, el permiso de conducir es uno de los documentos más básicos. Su función es acreditar que el conductor está autorizado para conducir el tipo de transporte específico. No llevarlo puede generar una multa que va desde los 10 euros.

Grupo Seguros Generales: la importancia del seguro de coche obligatorio Otra documentación obligatoria que debe tener todo vehículo es un seguro, cuyo comprobante se conoce como ficha verde. Por ley, todos los vehículos en España deben contar con un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños a terceros en caso de accidente.

Todo conductor que no lleve el seguro de coche obligatorio puede recibir una multa de 1.500 euros. Además, si el vehículo no cuenta con una póliza o la ITV en vigor, las autoridades pueden inmovilizar el vehículo y se deben abonar las correspondientes tasas para poder recuperarlo.

Los oficiales tienen muchas maneras de evaluar a los conductores, por lo que es importante llevar siempre estos documentos en el coche. Asimismo, funcionan como una herramienta en el momento de sufrir un accidente, así se podrá recuperar el coche y cubrir los daños.

Grupo Seguros Generales es un comparador de seguros de coche que dispone de una amplia base de datos que permite obtener las mejores opciones disponibles en el mercado.

