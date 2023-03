¿Qué tipos de salas de cine se pueden encontrar según su tecnología? Emprendedores de Hoy viernes, 3 de marzo de 2023, 18:52 h (CET) Las plataformas de vídeo on demand han logrado acaparar gran parte del tiempo libre de las personas, convirtiéndose en un verdadero problema para las empresas que gestionan las salas de cine. En este contexto, con el objetivo de seducir al público y lograr que sus servicios sean más atractivos, los cines han comenzado a implementar innovaciones tecnológicas en materia de imagen y sonido para ofrecer una experiencia única e inmersiva.

Según mabuse.es, portal que recopila y ordena por localidades la información de la cartelera de más de 500 cines de toda España, "en la mayoría de los casos, el usuario no comprende las diferencias entre un tipo de sala y otra" y, por lo tanto, ese dato no influye en su decisión a la hora de elegir. A continuación se ofrece una explicación breve de los tipos de salas existentes en el mercado.

Disfrutar de los últimos estrenos en un formato premium Comenzando por la tecnología IMAX (Image Maximization), una de las opciones más elegidas por el público, puesto que ofrecen altos niveles de resolución y calidad de imagen. Se trata de pantallas más grandes de lo normal y un sistema de proyección dual que optimiza cada fotograma.

El formato HFR Láser (High Frame Rate) aporta una mayor tasa de refresco de la imagen. Esto significa que se puede ver hasta 8 veces más detalles en movimiento, lo que le aporta a la película un aspecto mucho más realista. Las salas HFR cuentan con pantallas digitales y proyectores láser que ofrecen imágenes más brillantes y nítidas con colores más vibrantes.

Una sala Macro se caracteriza por proyectar películas en pantallas cuatro veces más grandes que una pantalla de cine convencional, lo que le da al espectador un campo visual virtualmente infinito sin distorsiones ni desenfoques. Estas salas también tienen excelentes sistemas audio con un detalle muy bueno y un rango dinámico excepcionalmente alto para mejorar la experiencia audiovisual.

El sonido en las salas ATMOS es completamente envolvente y utiliza un sistema especializado para añadir sonidos específicos a cada parte del ambiente, creando efectos 3D inmersivos.

Las salas Screen X proyectan el contenido simultáneamente en las 3 paredes laterales del edificio cinematográfico para crear un ambiente más inmersivo y emocional para los espectadores. Esta tecnología no solo ofrece pantallas más amplias, sino también permite a los diseñadores recrear escenarios mucho más grandes sin sacrificar la resolución original del contenido proyectado. Además, está equipada con un avanzado sistema de sonido surround para completar la experiencia.

Más futuristas resultan las salas 4DX, compuesta de luces LED cambiantes, simulaciones climáticas, sensores detectores de movimiento y sillas giratorias. Los efectos incluyen sensaciones como el viento en la cara, vibraciones bajo los pies, olores ambientales y lluvia artificial para hacer que las películas sean realmente inmersivas como nunca antes lo fueron. Además, cuentan con un sistema audio sin igual que brinda al público todos los detalles precisos de la película sin distorsionar el sonido.

Para terminar este repaso, se encuentran las salas Dolby Cinema, exclusivas salas que combinan las mejores tecnologías cinematográficas con el increíble sonido Dolby Atmos para ofrecer al público un nivel superior de entretenimiento visual y auditivo. El sistema Dolby Cinema cuenta con más de 190 salas abiertas y 400 en proceso de instalación en todo el mundo, solo 18 de ellas se encuentran en Europa, de las cuales 1 está en España.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La experiencia africana y la inversión en arte hoy Dogfy Diet y los beneficios de la comida natural para perros El Plan Business de Subastafácil para subastas inmobiliarias El Palau Martorell de Barcelona acoge las primeras muestras de manera exitosa ¿Cómo escoger las alianzas de boda?, los consejos de Germán Joyero