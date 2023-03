Ventajas de instalar placas solares en el hogar, por ADRATEK Comunicae viernes, 3 de marzo de 2023, 14:11 h (CET) Las placas solares calientan las viviendas utilizando energía solar renovable y gratuita, este es uno de los motivos que las ha hecho más populares Hay muchas buenas razones para optar por una instalación de energía solar, entre ellas están: ahorro energético, autoconsumo, revalorización de la vivienda y fácil reciclaje.

ADRATEK, especialistas en instalación de placas solares ofrece una completa visión de las ventajas de las placas solares y su funcionamiento.

¿Cómo funciona una placa solar?

El principio de una placa solar es utilizar la energía emitida por el sol. Sin embargo, no todas las placas solares tienen la misma finalidad o función.

Hay dos tipos principales de instalaciones solares, pero comprender sus mecanismos permitirá tomar conciencia de su potencial y entender mejor los beneficios asociados:

- Placas solares fotovoltaicas

Las placas solares fotovoltaicas se utilizan para producir electricidad aprovechando la energía solar.

Las partículas de energía luminosa procedentes del sol (llamadas fotones) estimulan los electrones de los átomos de silicio: su movimiento produce entonces una tensión eléctrica.

La fuente de esta producción eléctrica son las células fotovoltaicas. A menudo fabricados con silicio monocristalino o policristalino, estos materiales semiconductores captan la radiación solar para generar una corriente eléctrica continua. Es el efecto fotovoltaico.

El inversor solar (o microinversor), parte esencial de la instalación fotovoltaica, se encarga entonces de convertir la corriente continua en alterna para alimentar los electrodomésticos y la iluminación.

- Placas solares térmicas

Algunos módulos combinan tecnologías fotovoltaicas y térmicas. Se conocen como placas solares híbridas aerovoltaicas o hidráulicas: generan electricidad al tiempo que crean calor.

A diferencia de los colectores solares fotovoltaicos, las placas solares térmicas no producen electricidad, sino que proporcionan calor. La mayoría de las veces se combinan con un calentador de agua solar. También pueden utilizarse para calentar parte de la casa.

Las placas solares se colocan en el tejado y tienen debajo un fluido caloportador. Este líquido aumenta de temperatura bajo la acción del poder calorífico de los rayos solares. A continuación, se transporta al acumulador para satisfacer las necesidades de agua caliente sanitaria (ACS).

¿Cuáles son las ventajas de las placas solares?

- Menores costes energéticos

Las placas solares son una inversión interesante para reducir la factura de electricidad o calefacción. De hecho, al producir y gastar su propia energía solar, que es gratuita, se ahorra la compra de ésta a una empresa electrica. Es el principio del autoconsumo.

Hay que tener en cuenta que no se puede esperar a utilizar toda la energía solar producida, porque el pico de producción se produce cuando el sol está en su punto máximo, es decir, en pleno día. A esa hora, la necesidad de electricidad suele ser menor que a otras horas del día o la noche.

Además, hay que tener en cuenta que el rendimiento de una placa solar depende de varios factores:

Las condiciones de luz solar.

Orientación.

La inclinación.

La potencia de la instalación expresada en kilovatios potencia (kWp). - Añade valor a la propiedad

Otra ventaja de las placas térmicas y fotovoltaicas es que añaden valor a la vivienda. Hay que tener en cuenta que una instalación solar en un tejado constituye un bien inmueble. Por tanto, no es posible vender las placas solares de una casa, ya que son parte integrante del edificio.

Sin embargo, se puede obtener una plusvalía, porque ofrece un verdadero argumento de venta.

Las placas son una fuente de ahorro a largo plazo para los futuros ocupantes y, por tanto, pueden añadir valor a la propiedad.

- Beneficios medioambientales

Las placas solares aprovechan la energía solar, que procede directamente del sol. Esto se considera energía renovable debido a la vida útil del sol, que se espera que brille durante otros 5.000 millones de años. En una escala de tiempo humana, la energía solar se considera en la práctica inagotable.

Además, elegir el autoconsumo permite beneficiarse de una energía sostenible producida localmente, en el propio tejado. Un razonamiento que también ofrece más independencia a los propietarios que quieren liberarse parcialmente de la red eléctrica nacional.

En sólo un año, la Tierra recibe del sol una cantidad de energía abundante, más de 10.000 veces las necesidades energéticas mundiales

- Un impacto ecológico limitado

La conversión de la energía solar en calor o electricidad no genera emisiones directas de CO2. Además, las tecnologías solares fotovoltaicas no contienen tierras raras, que son metales comunes, pero cuya explotación es especialmente contaminante.

Sin embargo, a la hora de medir la huella medioambiental de estos módulos solares, hay que tener en cuenta el componente de energía gris. Se trata de la producción de energía subyacente inherente al ciclo de vida de un panel solar, durante:

Extracción.

Fabricación.

Transporte.

Instalación.

Reciclaje. También hay que tener en cuenta que el inversor debe sustituirse aproximadamente cada 10 años.

¿Pero cómo se determina el impacto real de las placas solares en el planeta?

El tiempo de recuperación de la energía es el que proporciona la información más valiosa. Esta cifra corresponde al tiempo necesario para amortizar una deuda energética. La energía gris de una placa se compensa entre 6 meses y un año. Es una estadística interesante si se tiene en cuenta que la vida útil de una instalación supera los 20 años.

La energía solar es sin duda una energía verde, ya que emite una cantidad relativamente pequeña de contaminantes a lo largo de su ciclo de vida, lo que es una gran ventaja para las placas fotovoltaicas y térmicas.

Reciclaje de placas solares

Contrariamente a la creencia popular, las placas solares son casi totalmente reciclables. El porcentaje de recuperación varía entre el 85% y el 95% en función de su composición. El vidrio, principal componente de la placa (75%), puede reutilizarse hasta el infinito, al igual que el aluminio.

Por ejemplo, un dispositivo fotovoltaico compuesto por células de silicio cristalino y un marco de aluminio es reciclable en un 94,7%.

