La sala de juntas para trabajar con un equipo o clientes que ofrece Connect Cowork Emprendedores de Hoy viernes, 3 de marzo de 2023, 13:00 h (CET) Una sala de juntas es un lugar perfecto para realizar reuniones con los clientes, con los equipos, los proveedores o con quien sea necesario de una manera privada y sin ningún tipo de molestias e interrupciones. No obstante, las pymes, los emprendedores y los profesionales por cuenta propia que trabajan de forma remota no cuentan con un área determinada, ya que sus actividades las llevan a cabo generalmente desde casa. Sin embargo, actualmente, han surgido métodos como el coworking, una alternativa a la oficina tradicional donde las empresas comparten un mismo espacio físico o virtual para poder llevar a cabo sus proyectos profesionales. Este innovador mecanismo es ofrecido por compañías como Connect Cowork, fundada en el año 2015, la cual brinda un nuevo concepto de trabajo en comunidad.

Esta también es una excelente alternativa para profesionales que se encuentran de viaje por Tegucigalpa y necesitan un espacio equipado con todas las amenidades modernas donde reunirse.

Connect Cowork brinda salas de juntas físicas bien equipadas Connect Cowork es una empresa ubicada en Tegucigalpa, Honduras que pone a disposición espacios de coworking para poder cubrir diferentes tipos de necesidades y requerimientos. Entre las alternativas que ofrece destacan las salas de juntas, donde las pymes y los profesionales por cuenta propia pueden celebrar sus reuniones de una forma exitosa.

Las salas tienen todas las comodidades para que los asistentes se sientan cómodos y a gusto. Además, están bien equipadas y cuentan con internet de alta velocidad. Asimismo, incluyen televisores con cable HDMI para poder mostrar presentaciones así como el mobiliario básico en el que destacan las sillas confortables, pizarras, marcadores, post-it, entre otras cosas.

La compañía tiene varios espacios con diferentes características. Entre ellos se encuentra la sala de junta El Obelisco. Esta está amoblada tipo sala. La misma es ideal para hacer sesiones de planificación, para la discusión de proyectos y el rodaje de comerciales.

Por otra parte, está El Soldado, un espacio funcional que tiene una mesa para seis personas con sus respectivos asientos. Es perfecta para trabajar con los equipos, hacer entrevistas o impartir una formación. Finalmente, está El Berrinche, un área cuyas paredes están cubiertas con pizarras de fórmica para hacer lluvias de idea o anotaciones.

El alquiler de cualquiera de las salas por una hora tiene un coste de 15 dólares, cuatro horas 43 dólares y un día 79 dólares. Para hacer una reserva es necesario acceder a la plataforma de Connect Cowork.

Cuáles son las ventajas de alquilar un espacio coworking Las ventajas de alquilar un espacio de coworking son muchas. En primer lugar, es una buena opción para los emprendedores que trabajan de forma online y que no cuentan con el presupuesto para optar por un alquiler mensual.

Finalmente, hay que destacar que realizar las reuniones en una sala de juntas con todo el equipamiento necesario proyecta mucha solidez y profesionalismo.

