DAZN, la plataforma global líder de streaming de deporte, estrena hoy una entrevista exclusiva con el exjugador del Real Madrid Jaycee Carroll. El escolta charla con Piti Hurtado en este nuevo contenido en la previa del duelo entre LDLC ASVEL Villeurbanne y los blancos, que se podrá seguir esta tarde en directo (20:00 h) en DAZN.



Al ser consultado por su relación como compañero con Rudy Fernández, Carroll destaca que: “Ha sido muy importante para nosotros. Siempre ha sido un buen compañero en la pista. Cuando está en la pista lo da todo. Yo tuve que entrenar contra él durante diez temporadas, estaría mintiendo si dijera que éramos muy buenos amigos. Como cada dos años teníamos una pelea en los entrenamientos. Duraban 15 minutos y después nos sentábamos, hablábamos y vale, y ahí teníamos la meta”.

El exmadridista se rinde en elogios con uno de los nombres de moda en el baloncesto mundial, Luka Doncic: “Va a ser una leyenda del baloncesto. Pero no solo del baloncesto europeo, del baloncesto de todos los tiempos. Es impresionante que ahora están sacando listas, y él está en listas que tienen tres jugadores: Luka, Michael Jordan y Wilt Chamberlain. Esos son los mejores jugadores de todos los tiempos. Incluso, esta temporada, está en listas que solo tienen su nombre. No hay otro. Es increíble”.

Al echar la vista atrás sobre su carrera, Carroll reconoce que: “El baloncesto ha sido todo para mí. Gracias al baloncesto he visto el mundo, he jugado en casi cada continente, en muchos países. Tengo una niña italiana, una de Gran Canaria y dos de Madrid. Me ha dado una vida excepcional, que no podría haber imaginado. Y el Real Madrid ha sido gran parte de esto. En mi carrera de diecisiete años, más de la mitad ha sido aquí en Madrid. Diez temporadas, muchos títulos, muchos amigos… Es muy bonito”.

En relación a si se volverá a ver a un tirador tan rápido y efectivo en la Euroliga, el norteamericano indica que: “Seguro que vendrán otros que tiren bien, y ya hay otros que tiran bien. Mi estilo de juego es el de un grupo íntimo, en el que no hay muchos, pero si hay otros ahí que lo hacen. Y tengo confianza en que habrá muchos más”.

LDLC ASVEL Villeurbanne vs Real Madrid y duelo español en la Euroliga

DAZN ofrece hoy a sus suscriptores una jornada repleta de emoción con el mejor baloncesto de Europa. A partir de las 20:00 h se podrá seguir en la plataforma el duelo entre LDLC ASVEL Villeurbanne y Real Madrid. Además, los aficionados podrán vibrar con un partido de altura entre españoles, ya que Cazoo Baskonia recibe en su cancha al Valencia Basket a las 20:30 h. A la misma hora que este duelo, se podrá seguir en la plataforma la visita del líder, el Olympiacos, al EA7 Emporio Armani Milan.