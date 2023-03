English Factory, una verdadera y original franquicia de academia de inglés Emprendedores de Hoy jueves, 2 de marzo de 2023, 22:52 h (CET) Uno de los principales pilares de la sociedad es la educación, ya que el proceso de formación es indispensable durante cualquier etapa de la vida de las personas. De esta manera, teniendo en cuenta la alta demanda de este sector, cada vez son más las empresas que desarrollan sus actividades dentro del mundo de la enseñanza. En este sentido, las franquicias de academias de inglés son una buena alternativa a la hora de invertir en un negocio rentable. Tal es el caso de English Factory, un centro que ofrece al alumnado un precio low cost, con un servicio de alta calidad y la posibilidad de obtener certificados oficiales de lengua inglesa.

¿Cuál es el diferencial de English Factory respecto a otras academias de inglés en lo que respecta a metodología?

Además de divertirse en clase, nuestro alumnado alcanza sus objetivos de obtener su Certificación Oficial en lengua inglesa, ya sea a través de nuestra certificación oficial, de la cual somos centro examinador (TOEIC y TOEFL), así como certificaciones externas como Cambridge.

Nuestros cursos están programados y secuenciados de tal forma que nuestro alumnado Junior acaba su etapa educativa (15-16 años) con un certificado de B2 bajo el brazo, para así empezar su etapa universitaria “libre de esta exigencia”.

Empezamos desde los 2 añitos en adelante y ofrecemos cursos para cualquier edad (adolescentes, adultos…). Además de nuestros cursos presenciales, también disponemos de cursos online, a través de nuestra propia plataforma de gestión.

Y, por supuesto, nuestra oferta educativa no acaba en junio, cuando acaba el curso académico “ordinario”. En verano seguimos trabajando, ya que ofrecemos una Escuela de Verano que ya es todo un referente, Campamentos de Verano, Cursos en el extranjero, Cursos intensivos de verano (tanto para adolescentes como para adultos), de tal forma que la actividad no se detiene en ningún momento del año.

English Factory ofrece cursos para niños desde muy temprana edad, ¿cuál es la importancia de estimular el interés natural por aprender inglés en los más pequeños?

Las primeras etapas de la vida son, sin lugar a dudas, los años más importantes en cuanto a la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas.

Fomentamos el aprendizaje a través del juego, la diversión, el contacto con otros niños, utilizando la lengua como elemento vehicular para el desarrollo personal y cognitivo de nuestros peques.

Para ellas y ellos, es una forma de jugar y divertirse, pero lo más importante es que, sin darse cuenta, están adquiriendo una gran cantidad de conocimientos que van a ir utilizando en su día a día de manera natural (para ver series en inglés, jugar a videojuegos online con personas de todo el mundo, interactuar con personas de otros países cuando viajen por el mundo o cuando nos visiten ellos/as aquí) y, por supuesto, el día de mañana, en el mundo laboral, ya que nadie hoy duda de lo imprescindible que es el conocimiento del inglés para ejercer cualquier profesión medianamente cualificada.

Por tanto, qué mejor forma de adentrarles en la lengua inglesa que hacerlo de forma dinámica y natural, de la misma forma que aprendemos nuestra lengua materna, jugando, relacionando conceptos de nuestro día a día con aquello con lo que interactuamos y, siempre, divirtiéndose.

¿En qué consiste el sistema de becas de estudio en el extranjero?

En English Factory solo nos gusta trabajar con los y las mejores. Y en esta materia no podíamos ser menos.

Y es que irse al extranjero es una experiencia única en la vida, y por ello tiene que ser inolvidable y tratar que sea accesible económicamente para el mayor número de personas.

Por ello, nuestro partner, fruto de la larga experiencia que tienen ofertando este tipo de programas de cursos académicos en el extranjero, ofrece la posibilidad de que adolescentes y universitarios puedan estudiar un trimestre o un curso académico en EE. UU. o Canadá, a un precio mucho más reducido de lo que les costaría si no fueran “de nuestra mano”.

Para la búsqueda de la mejor propuesta, se tiene en cuenta el perfil académico y personal del/de la alumno/a, sus intereses y motivaciones, sus actividades extraescolares, de ocio y deportivas y, con toda esta información, le buscamos y ofrecemos el mejor lugar para estudiar y vivir una experiencia “5 estrellas” en EE. UU. o Canadá.

¿Qué cuestiones encierra el concepto “industrial” de esta academia de inglés?

Apostamos por una imagen transgresora, con una estética industrial y vintage (algo que en el mundo de la restauración está muy consolidado, pero es novedoso y rompedor en el ámbito de la enseñanza de idiomas), trabajando en grupos de 4 alumnos, alcanzando el número de 16 alumnos/as por aula.

Nos encanta crear ambientes acogedores y rompedores, ya que nuestra diferencia engloba múltiples facetas, desde la imagen y estilística, hasta la metodología y, por supuesto, unos precios sin competencia en el sector.

¿Cuáles son las claves para ofrecer un servicio de alta calidad con un seguimiento constante de los alumnos a un precio low cost?

Conseguimos ese “equilibrio perfecto” de seguimiento constante al alumnado, atención docente excelente y logro de los objetivos de certificación oficiales gracias al diseño de nuestra organización como centro y también a una planificación empresarial que tiene varias premisas fundamentales:

Ratio de alumnado de 16 alumnos/as por aula, trabajando en grupos de 4 personas. Permite una atención personalizada al alumnado, pero al mismo tiempo se beneficia del trabajo en equipo, algo muy importante para el aprendizaje y la motivación.

Objetivos y contenidos programados en cada nivel, lo que nos permite alcanzar las metas de certificación oficial en cada etapa.

Alta rentabilidad por aula, lo que permite ofrecer mejores condiciones económicas a nuestro personal que otras academias.

Economías de escala, que nos permiten obtener los mejores precios posibles de nuestros proveedores, lo que trasladamos al precio que cobramos a nuestros/as clientes.

¿Cuáles son las principales ventajas de convertirse en franquiciado de English Factory?

El sistema de franquicia permite replicar un modelo de negocio de éxito, como el nuestro, en otras ubicaciones geográficas y por parte de inversores que desean poner en marcha un proyecto que ya ha sido previamente testado y que goza de un fuerte posicionamiento de marca como el nuestro.

Además, en nuestro caso, ofrecemos un proceso de acompañamiento integral, desde la elección de la ciudad y la zona más apropiada para ponerlo en marcha, la decoración del centro a nuestra imagen y semejanza, selección del profesorado, publicidad, marketing y desarrollo de todos los programas académicos con los que el inversor experimentado (y aquellos/as que no lo sean tanto) sentirá que se ha incorporado a un proyecto empresarial ganador. Sin duda, somos el centro de idiomas de referencia de los próximos años a nivel nacional.

Una de las novedades que nuestro sistema de franquicia ofrece es la “vinculación gradual”, en función del grado de dependencia que el franquiciado desee tener respecto de la central.

Es decir, no existe un único modelo de vinculación con nosotros, los franquiciadores.

Tenemos contactos con academias de inglés, que ya existen a día de hoy, que desean reconvertir su negocio (y su marca) en “un English Factory”, por lo que los requisitos que les vamos a pedir a este tipo de franquiciados no serán los mismos que el que desee abrir su negocio desde cero.

De igual forma, nuestro modelo es viable (y muy rentable) a partir de 5 aulas en adelante, aunque nosotros consideramos que el número de aulas óptimo es el de 9 aulas, donde se obtiene el máximo rendimiento posible.

Por todo ello, permitimos al franquiciado que pueda abrir su English Factory en locales más pequeños, donde al menos pueda contar con 5 aulas (además de las zonas comunes, recepción, aseos, etcétera), por lo que nuestra flexibilidad es mucho mayor que la de otras academias de inglés, pero lo que sin duda nos diferencia es la alta rentabilidad que van a obtener con su inversión.

¿Cuáles son los objetivos de la escuela y el campamento de verano?

En English Factory siempre decimos que “el aprendizaje nunca se puede detener” y esto es algo que nos tomamos muy en serio.

Durante todo el mes de julio, una vez que los colegios echan el cierre y l@s más peques de la casa terminan con sus obligaciones, ofrecemos otro tipo de programas, que siguen persiguiendo el aprendizaje y la mejora del inglés, pero con un componente estival, más fresco y divertido, si cabe.

En nuestra Escuela de Verano ofrecemos una experiencia integral temática, ya que cada año el hilo conductor es diferente y todas las actividades que diseñamos giran en torno a esta temática. El planning semanal incluye clases de inglés, actividades deportivas y juegos (incluyendo “juegos de agua” para refrescarnos), talleres y manualidades, piscina, excursiones y visitas a lugares emblemáticos de la ciudad, siempre tratando de seguir la temática de cada año.

Por su parte, el Campamento de Verano ofrece una experiencia de una semana de duración, en la que nuestros niños y adolescentes se marchan, junto a nuestro profe acompañante, a distintos campamentos con los que venimos trabajando año tras año.

Allí realizarán, por supuesto, clases de inglés… pero no solo eso, sino que también realizarán actividades deportivas, multiaventura, juegos de agua, excursiones, talleres temáticos, gincanas, piscina y un montón de actividades que harán las delicias de l@s chavales.

¿Cómo se encuentra la expansión de English Factory actualmente?

Estamos recibiendo peticiones para estudiar la apertura de English Factory en distintos puntos de España, como Valencia, Murcia, Córdoba y Pontevedra.

La acogida ha sido muy buena y creemos que a lo largo de 2023 y 2024 vamos a crecer muy fuertemente, ya que se están haciendo las cosas muy bien con respecto a marketing, posicionamiento de la marca, diseño de producto y servicio y percepción de la calidad del servicio.

¿Cuáles son las previsiones para este 2023?

Esperamos abrir este año 2023 entre 3 a 5 centros, ya que hay contactos que ya están muy “maduros” y creemos que van a poder cerrarse en un corto espacio de tiempo.

El 2024 puede ser el año del gran crecimiento exponencial de nuestra red, a tenor de lo que estamos percibiendo por los inputs que nos llegan de nuestros analistas.

Con una metodología basada en clases grupales que permiten obtener mayores ingresos, además de una estética moderna y diferenciadora para sorprender al alumnado y atraer potenciales clientes, convertirse en franquiciado de English Factory es una forma de obtener una alta rentabilidad en el sector de los idiomas, con una renta durante todo el año y un rápido retorno de la inversión.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La asesoría legal de GLM Services prioriza el bienestar de los clientes que se enfrentan a un fondo buitre por cláusulas abusivas English Factory, una verdadera y original franquicia de academia de inglés La nueva colección PV 23 con prendas de muy buena calidad El resultado de los clientes después de utilizar los productos de Green Cornerss Care La firma de contratos a través de los servicios de Factorymail