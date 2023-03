El diseño de packaging y/o etiquetado es un factor determinante en el éxito de las ventas de un producto Emprendedores de Hoy miércoles, 1 de marzo de 2023, 20:23 h (CET) El diseño de packaging y/o etiquetado es un aspecto muy importante en cualquier producto, ya que representa la carta de presentación del mismo y de la propia empresa, el encargado de dar la primera impresión al cliente. En otras palabras, el packaging no es solo un envoltorio, sino que bien diseñado es, en sí mismo, una potente herramienta de marketing que, por un lado, ayuda a llamar la atención de potenciales compradores, y por otro, ayuda a consolidar la imagen de marca.

El diseño de packaging es justo una de las especialidades de Estudio Nizari, una firma dedicada al branding estratégico, que impulsa el crecimiento de los negocios de sus clientes a través del diseño, el marketing y la publicidad.

¿Por qué es relevante un buen diseño de packaging? El diseño de packaging encierra una importancia esencial para un producto. Su relevancia es tal, que puede ser el factor determinante para el éxito o fracaso de las ventas del mismo, razón por la cual es necesaria garantizar su correcta ejecución.

Como ya se ha mencionado, el diseño del packaging va más allá de ser solo un envoltorio para un producto, ya que este es capaz de generar valor añadido que incluso mejore la calidad de lo que contiene en su interior.

Además de eso, representa una manera eficiente de comunicar a potenciales clientes la imagen de marca y la identidad corporativa, haciendo un producto fácilmente reconocible para el público.

En definitiva, el packaging es una carta de presentación, no solo del producto, sino de una marca entera, por lo que es fundamental que el diseño se haga de la manera más profesional, ya que con ello se asegura el primer impacto, tan importante en términos de venta.

La técnica de diseño de packaging de Estudio Nizari Estudio Nizari es un estudio de diseño experto en branding estratégico. El mismo se encarga precisamente de hacer branding a través del envasado y etiquetado de un producto, a partir de una metodología de trabajo que se centra fundamentalmente en tres etapas.

Se hace así, porque el objetivo es aportar personalidad al producto a través del packaging, generando emociones en el público, lo que se acaba traduciendo en ventas.

La primera fase consiste en analizar exhaustivamente a la marca y a su producto, conociendo, además, su sector y su competencia, para desarrollar un diseño de packaging que refuerce la identidad de la misma y potencie sus puntos débiles. La segunda fase, consiste en el diseño de un packaging completamente original que trasmita a la perfección los valores del producto, con una especial atención al detalle, tanto en el color, la tipografía, el diseño gráfico, los acabados etc. Para generar los resultados deseados.

Y por último, una vez completadas estas dos fases, Estudio Nizari se encarga de idear estrategias y campañas para presentar el producto al mundo, potenciando su esencia de marca a través de distintos canales como redes sociales, SEM, marketing digital, plan de medios y mucho más.

