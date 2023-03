INTECSSA como consultora estratégica tecnológica para las empresas Emprendedores de Hoy miércoles, 1 de marzo de 2023, 15:55 h (CET) El outsourcing es una manera efectiva de incorporar conocimientos y recursos a las empresas sin la necesidad de ampliar los departamentos internos de las mismas y aprovechando la experiencia de profesionales versados en cada área en específico para impulsar el funcionamiento empresarial.

Por ello, INTECSSA destaca como una consultora tecnológica que ofrece no solo formación en nuevas tecnologías, sino asistencia y desarrollo de proyectos creados a medida.

Un instituto que se enfoca en brindar formación técnica de calidad El Instituto Inertia de Sistemas y Software Avanzado o INTECSSA es referente en formación técnica de alto nivel. Se encuentran especializados en las nuevas tecnologías, destacando como unos de los referentes del sector en el ámbito internacional gracias a su presencia en cuatro países. Sus áreas son la planificación, diseño y ejecución de formación y desarrollo de proyectos especiales, utilizando las tecnologías de la información como principal herramienta para llevar a cabo sus fines.

La misión de INTECSSA es ofrecer un alto nivel de calidad en la formación avanzada y especializada en nuevas tecnologías, avalados por una trayectoria que inició en 2004 y no ha parado de avanzar hacia sus objetivos desde ese entonces. Ofreciendo servicios adecuados a las necesidades e intereses de cada cliente, incluyen entre sus servicios la consultoría en programas de formación técnica y en el diseño y desarrollo de soluciones a medida, el outsourcing de formación y la consultoría estratégica.

INTECSSA como consultora estratégica de tecnología para las empresas INTECSSA coopera con sus clientes en diversas áreas vinculadas a la tecnología para ayudarlos a impulsar su desarrollo gracias a su amplio Departamento de Investigación. Las herramientas que este instituto brinda son aplicables a redes de comunicaciones, calidad y testeo del software, sistemas distribuidos y móviles, inteligencia artificial y Big Data, computación social, sistemas distribuidos inteligentes y gestión de proyectos de investigación.

La estrategia tecnológica de las empresas es una herramienta fundamental no solo para optimizar los procesos en el día a día, sino también para lograr maximizar el provecho de las inversiones en tecnología realizadas por las empresas. Por ello, contar con la asistencia de una consultora tecnológica como INTECSSA es fundamental a la hora de implementar nuevas tecnologías en las empresas y aumentar sus beneficios. Esto se debe a que como consecuencia de los grandes avances tecnológicos, ya no basta con concebir el entorno tecnológico como un ente aislado del resto de la organización, sino que es necesario integrarlo debidamente y de manera global.

Gracias a su experiencia en el sector, INTECSSA destaca como una consultora tecnológica capaz de impulsar a las empresas desde el mejor aprovechamiento de sus herramientas de tecnología.

