1 de cada 4 eventos en España se realizan en venues. Estos espacios, también conocidos como lugares para eventos, suelen ser alquilados por empresas y particulares a la hora de celebrar producciones o proyectos. Los clientes modernos prefieren venues que puedan adaptarse a reuniones de estilos diferentes, como las producciones audiovisuales y las ruedas de prensa. Por esta razón, negocios como Zénit se posicionan entre los preferidos. Esta empresa, especializada en el alquiler de espacios para eventos, destaca por tener dos sedes en Madrid.

¿Cuáles son las tendencias en los espacios para eventos de Madrid? De acuerdo con los usuarios, Zénit The Venue y Zénit The Studio han emergido como sitios destacados en Madrid para la planificación de eventos, producciones audiovisuales, conferencias, ruedas de prensa, y eventos híbridos, entre otros.

Estos espacios son multifuncionales y altamente equipados desde un punto de vista técnico y han sido diseñados para que cualquier cliente pueda personalizarlos de manera sencilla y económica. El trato al cliente, la atención al detalle, y el uso de tecnología de última generación son los factores distintivos que han contribuido al éxito actual.

Ambos espacios pertenecen a Zénit Event Experts, una conocida compañía que, tras más de 15 años de experiencia en el sector audiovisual, tanto a nivel nacional como internacional, ha dado un gran salto y ha apostado firmemente por esta nueva línea de negocio.

Características de Zénit The Venue y Zénit The Studio Zénit The Venue está situado en la Calle Orense 69 de Madrid. Dispone de un total de 400 m² de instalaciones, que incluyen un salón principal, una sala de control, y una zona de office para catering. Además, cuenta con una amplia recepción y un guardarropa.

Zénit The Studio está ubicado en la Calle Cartagena 126 de Madrid. Tiene un total de 500 m² de instalaciones, repartidos en una sala principal diáfana de 200 m², otra sala de 60 m² y varias habitaciones que complementan su versatilidad (como un camerino y un office para catering). Además, tiene una amplia recepción con guardarropa y una sala de control, conectada visualmente con la sala principal.

Encontrar un espacio bien ubicado en Madrid que cumpla con todos los requerimientos técnicos y humanos no es fácil. Tanto Zénit The Studio como Zénit The Venue tienen una ubicación privilegiada en Madrid, lo que los convierte en lugares ideales para eventos corporativos, producciones audiovisuales, lanzamientos de productos, presentaciones de marca, sesiones de fotos, etc.

En definitiva, si se está buscando un espacio en Madrid para el próximo evento o producción, Zénit The Studio y Zénit The Venue son dos opciones que no se deben pasar por alto. Con una amplia variedad de servicios y un equipo profesional a disposición, estos dos espacios ayudarán a llevar a cabo un proyecto exitoso.