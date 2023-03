ZEISS VISION CENTER Málaga ayuda a los malagueños a mejorar su visión en la conducción y a contrarrestar el síndrome visual informático Comunicae miércoles, 1 de marzo de 2023, 11:09 h (CET) En dos de los aspectos que más preocupan a los usuarios de gafas, para lo que los profesionales de la salud visual de ZVC Málaga proponen la combinación de lentes ZEISS DriveSafe, de uso diario pero especialmente creadas para la conducción puesto que mejoran la visión en aspectos cruciales de la misma, con lentes ZEISS SmartLife, diseñadas teniendo en cuenta el cambio de paradigma en la forma en que miramos a través de nuestras gafas como consecuencia del uso intensivo de los smartphones Málaga. 28 de febrero de 2023. Mejorar la visión al volante y reducir el estrés al que somete a los ojos el uso abusivo de pantallas son dos de los grandes retos en los que los usuarios de gafas se pueden ver ampliamente beneficiados por la tecnología de ZEISS. "Las lentes que adaptamos en ZVC Málaga ayudan a nuestros pacientes a afrontar visualmente estos dos grandes desafíos: disfrutar de una conducción más segura y evitar la aparición del síndrome visual informático", señala José González Mejías, director técnico de ZVC Málaga.

En noviembre pasado, la Fundacion Vision y Vida publicaba su estudio anual sobre el estado de la visión de los conductores en España, con datos correspondientes al año 2021. Los resultados indican que una buena salud visual, y consecuentemente, el uso de las lentes apropiadas, podría contribuir decisivamente a mejorar las cifras de siniestralidad al volante.

Según este estudio de Vision y Vida, el 16.6% de los conductores no sería apto para renovar su licencia si se aplicasen criterios de visión nocturna. Asimismo, el 16.4% de la muestra cree que no tiene una buena visión al volante, un porcentaje que en el caso de los mayores de 65 años asciende hasta el 38%. Los accidentes nocturnos provocan el 37% de las victimas mortales. Y las personas con peor visión tienen hasta tres veces más de accidentes que el resto. Por lo tanto, hay una vinculación evidente entre siniestralidad y mala visión.

Otros datos, en este caso no estrictamente referidos a siniestralidad, apuntan lo mucho que sus gafas pueden ayudar a los conductores. En España, en 2021, hubo nada menos que 339,7 millones de desplazamientos. El 90% de la información que recibimos procede de los ojos, siete de cada diez conductores necesita usar gafas para conducir -y el 85,56% de los mayores de 65 años-, seis de cada diez utilizan lentes progresivas cuando se ponen al volante y según la legislación en vigor, los conductores que requieran equipamientos ópticos para conducir, además de comunicarlo a la hora de realizar su examen psicofísico, dicha necesidad quedará reflejada en su licencia de conducción.

Las lentes ZEISS DriveSafe, con visión optimizada para la conducción, son la respuesta de ZVC Málaga al reto de aportar seguridad a la conducción desde la salud visual de los malagueños, puesto que permiten una visión más nítida en el cuadro de mandos y espejos, una mejor visión en condiciones de baja luminosidad y menos deslumbramientos, especialmente por la noche, el momento de mayor siniestralidad y cuando es más necesario. En los meses de invierno, con días mas cortos y peor iluminación, disponer de unas lentes oftálmicas que mejoren el desempeño visual de los conductores impacta positivamente en la seguridad vial. "El uso de esta tecnología aporta algo con lo que no se juega: seguridad y confianza a la hora de ponerse al volante", afirma González Mejías.

Por otra parte, el hecho de vivir en un mundo acelerado, conectados en todo momento con personas, información y objetos, tanto dentro como fuera de la red, ha cambiado definitivamente la forma de mirar de la sociedad, independientemente del rango de edad. Además, este estilo de vida produce fatiga ocular. En este caso, la respuesta de ZEISS VISION CENTER Málaga se llama SmartLife®, un portfolio completo de lentes para todas las edades, que tiene en cuenta en su diseño la forma en que se mira hoy día a través de las lentes de nuestras gafas y las necesidades específicas de los consumidores. "Nuestras lentes son la respuesta perfecta para usuarios conectados, y en constante movimiento. Con ZEISS SmartLife les aseguramos una visión despejada en todas las direcciones que mejora la claridad de su visión, sea cual sea su edad", termina Mejías.

Los malagueños disponen, en ZEISS VISION CENTER Málaga, de esta solución complementaria que mejorará la calidad de vida de todos los consumidores interesados en adquirir los mejores productos ópticos para su visión.

