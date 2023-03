GEOPOST, a través de sus marcas SEUR y TIPSA, continúa creciendo en España y consolida el incremento tras la pandemia Comunicae miércoles, 1 de marzo de 2023, 10:16 h (CET) El Grupo Geopost factura en España 1.062 millones de euros en 2022, un 2,5% más que en 2021. De este modo, SEUR continúa con su crecimiento sostenido que le permite alcanzar una facturación de 890 millones de euros en 2022 y mantiene sus ingresos en ecommerce, a pesar de la caída del sector en 2022. TIPSA se consolida como referente en servicios de valor añadido en el sector salud y continúa ganando cuota de mercado con un crecimiento del 6,8% en sus ingresos SEUR y Tipsa, las dos marcas con las que Geopost opera en España, han alcanzado en este país una facturación de 1.062 millones de euros, superando las cifras del ejercicio anterior. A través de ambas marcas, se entregaron más de 150 millones de paquetes durante 2022.

SEUR consolida su liderazgo en ecommerce y B2B

La compañía cerró el 2022 con una facturación de 890 millones de euros, un 1,7% más que en el ejercicio anterior y entregó 120 millones de paquetes. SEUR ha mantenido su facturación en el negocio del comercio electrónico en 400 millones de euros, una estabilidad que se refleja también en sus ventas internacionales, con 275 millones de euros. Además, su servicio SEUR frío sigue creciendo impulsado por los nuevos hábitos de compra online de alimentación, así, registra un incremento del 23% respecto a 2021.

La solución SEUR frío ha sido certificada este año por AENOR con la ISO 23412, convirtiéndose en la primera empresa del sector en España en recibirlo. "Tras dos ejercicios convulsos por el impacto de la pandemia y, más recientemente, por los efectos de la invasión de Ucrania, que todavía sufrimos, en 2022 hemos sido capaces de continuar creciendo y consolidando los niveles de pandemia. Hemos podido, en un entorno de caída del ecommerce, aumentar nuestra cuota de mercado y hemos recuperado los niveles de B2B que teníamos prepandemia, manteniendo también los ingresos internacionales frente al 2021" explica Alberto Navarro, Consejero Delegado de Geopost España.

SEUR y TIPSA cuentan con la mayor red de puntos de entrega del país, la red Pickup, que tiene ya más de 4.000 puntos en España, de los cuales 3.500 son tiendas de conveniencia y 500 son lockers o taquillas inteligentes. Este crecimiento responde a la apuesta de la compañía por los servicios Out Of Home que ofrecen mayor flexibilidad y personalización a los clientes en sus envíos, ya que permiten al comprador online elegir dónde recibir sus envíos con una amplia libertad de horarios que incluye, en la mayoría de los casos, los fines de semana y donde se realizaron diez millones de entregas durante 2022.

Por ello, se seguirá invirtiendo en la ampliación de esta red y la compañía prevé llegar a los 6.000 puntos en 2025, incluyendo 1.500 lockers. Esta apuesta por Pickup también se enmarca en la estrategia de sostenibilidad del Grupo, ya que reduce en un 63% las emisiones de CO2 asociadas a la última milla. "Teniendo en cuenta el contexto político y económico del pasado año, marcado por la inflación y la inestabilidad en los precios, estos resultados demuestran la solidez de nuestra compañía. Para seguir por este camino de crecimiento y estabilidad, continuaremos desplegando nuestro plan de inversiones de 250 millones de euros hasta 2025 destinados a nuevos desarrollos tecnológicos que mejoren nuestra operativa diaria y la relación con nuestros clientes, así como a adaptar nuestra red de infraestructuras al crecimiento del negocio. Asimismo, continuaremos con nuestra estrategia de sostenibilidad y realizaremos entregas de bajas emisiones en 64 ciudades españolas en 2025, reduciendo alrededor de un 85% las emisiones de CO2 en estas ciudades, lo que tendrá un impacto directo en 17 millones de habitantes de toda España", explica Alberto Navarro.

TIPSA sigue creciendo en 2022 y se convierte en referente en servicios de salud

TIPSA facturó el año pasado 172 millones de euros, registrando un crecimiento de un 6,8% en 2022, y transportó 31,1 millones de paquetes durante el pasado año. Unas cifras que permiten ganar nuevamente cuota de mercado y avalan su solidez en el mercado español. La compañía ha seguido posicionándose como referente en los servicios de valor añadido para el sector salud, siendo ya la empresa de transporte de referencia para los sectores farmacéutico, laboratorios y dental a través de su división TIPSA FARMA.

"Mirábamos a 2022 con prudencia esperando ajustes tras el crecimiento impulsado por el e-commerce que trajo la pandemia, pero no podíamos imaginar que una guerra cambiaría el escenario por completo. Con todo esto, los resultados de 2022 son muy positivos y seguimos consolidando una red que crece, muy motivada y que está capturando la oportunidad que aporta ser parte de Geopost sobre todo en el ámbito de los servicios internacionales" afirma María Luisa Camacho, Consejera Delegada de TIPSA.

Desde 2021, año en el que entró a formar parte de Geopost, TIPSA puso en marcha también su estrategia de sostenibilidad alineada con los objetivos del Grupo que se centra en reducir el impacto medioambiental de su actividad en todas sus áreas. Para ello ha puesto en marcha iniciativas como la utilización únicamente de sobres que provienen en un 99% de plásticos reciclados, obteniendo así la certificación Blue Angel, así como la ampliación de todo su programa de reciclado en toda la cadena de valor.

Resultados Geopost

A nivel de Grupo, Geopost registra un aumento del 6% en los ingresos que supone 15.600 millones de euros. Estos datos demuestran la capacidad del Grupo para adaptarse a las difíciles condiciones del mercado y mantener el crecimiento. En 2022, se entregaron 2.100 millones de paquetes en todo el mundo, ligeramente por debajo de 2021 (-1,3%), lo que refleja una desaceleración general en el consumo.

Acerca de SEUR

Sus 80 años de historia les han permitido ser pioneros en el transporte urgente en España, liderando el sector con tres grandes ejes de negocio: internacional, comercio electrónico y el servicio de frío enfocado a la alimentación online. Gracias a sus10.000 profesionales y su flota de 6.500 vehículos, de los que el 13% corresponden a su flota sostenible, dan servicio a empresas de todos los tamaños y sectores, y como parte de Geopost, una de las mayores redes internacionales de transporte urgente, realizan entregas en todo el mundo. Invierten constantemente en innovación e infraestructuras para estar más cerca de sus clientes y ofrecerles mayor flexibilidad a través de soluciones como Predict, sistema interactivo para concertar la entrega, o SEUR Now, para las entregas súper urgentes en una o dos horas. Apuestan por la logística sostenible con la integración de sistemas de reparto alternativos en grandes ciudades como el uso de vehículos ecológicos, hubs urbanos o su red de puntos Pickup con más de 4.000 tiendas de conveniencia y lockers.

Acerca de TIPSA

TIPSA es una empresa integrada en la red internacional de transporte GEOPOST, especializada en servicios integrales de transporte urgente de paquetería ligera, mensajería y documentación, tanto a nivel nacional como internacional. Entre sus valores diferenciales destacan la capilaridad de su Red, formada por más 330 agencias y 13 HUBS; el valor añadido y adaptabilidad de sus servicios, en los que prima la relación calidad-precio; su implicación en proyectos de Responsabilidad Social Corporativa y la innovación tecnológica en sectores competitivos como el Farma y el e-Commerce. Gracias a la calidad de su servicio, sus valores y a su sólido crecimiento TIPSA es hoy una de las empresas líderes del sector.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Allianz Partners recauda más de 800 euros destinados al cáncer infantil a través de El Sueño de Vicky La doctora en Medicina e Influencer Yaquely Cabrera alcanza el millón de followers en su cuenta de Instagram ZEISS VISION CENTER Málaga ayuda a los malagueños a mejorar su visión en la conducción y a contrarrestar el síndrome visual informático El Técnico Superior en Audiología Protésica, figura necesaria en el Sistema Nacional de Salud. MicroVision anuncia los resultados del cuarto trimestre y de todo el año 2022