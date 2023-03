DAZN, la plataforma global líder de streaming de deporte, ha estrenado este miércoles ‘28, caballo ganador’, un nuevo reportaje en el que el reciente campeón de Moto3, Izan Guevara, visita a Àlex Crivillé en su casa, donde el excampeón del mundo de 500cc muestra a su invitado su pequeño museo con piezas de toda una carrera deportiva. Además, ambos protagonistas charlan sobre una de sus grandes pasiones, los caballos.



Crivillé y Guevara tienen dos características en común: han vencido en la categoría pequeña del Mundial y han lucido el número 28 a la hora de competir. En este reportaje, el catalán explica lo que significa ese dorsal para él: “Yo tengo dos números preferidos, el 28 y el 3. Con el 28 ganamos en 125cc, luego el primer GP en 500cc lo ganamos con el 28 y luego me retiré con el 28. (...) Me gustó, me dio suerte y es el número que quedó en mi memoria con grandes recuerdos”.

Por su parte, Guevara también desvela por qué compite con ese número: “Yo empecé con el 33 mi trayectoria, me lo pusieron mis padres. Llegué al Campeonato de España y el 33 estaba cogido por otro piloto y tuvimos que coger otro. Estaba cogido el 15, que era el número que me iba a poner porque era la fecha de nacimiento de mi hermano, y decidí ponerme la mía, el 28 de junio. La gente empezó a conocerme con el 28 y ya se ha quedado el 28”.

El salto a Moto2 y un objetivo principal

El mallorquín destaca la dificultad de competir en Moto2 en la temporada que está a punto de comenzar, aunque se muestra ambicioso de cara al futuro: “Mi mente está en MotoGP, pero siendo consciente de que hay que pasar por Moto2 (...) Primero quiero ir paso a paso, como he hecho toda mi trayectoria. Vamos a Moto2, a ver qué tal va, cogemos experiencia para cuando estemos preparados, saltar a MotoGP”.

Respecto a los objetivos que se marca para este curso, Guevara lo tiene claro: “En Moto3 conseguí ser el rookie del año, así que vamos a intentar conseguirlo en Moto2. Hay rivalidad, porque están Sergio (García), Foggia, Álex Escrig sube del FIM… (...) Otros objetivos secundarios, por así decirlo, serían subir al podio o intentar conseguir una victoria, pero eso ya son objetivos secundarios, el principal es el rookie”.

En esta charla con Crivillé, el mallorquín subraya la gran calidad de los pilotos que formarán la parrilla de Moto2 esta temporada: “Si soy sincero, veo que la parrilla de Moto2 que se ha formado para este año es de las mejores que se han visto, porque se han juntado muchos gallos: Pedro Acosta, Alonso López, Fermín Aldeguer, Tony Arbolino, Ogura, Dixon, mi compañero de equipo… Hay muchísimos, y los que me dejo. Es difícil decir este año quién puede ser campeón del mundo”.

La cobertura más completa de MotoGP, solo en DAZN

Además de ‘28, caballo ganador’, DAZN ofrecerá en exclusiva el Mundial de motociclismo que arrancará el próximo 26 de marzo con el GP de Portugal. Los suscriptores de la plataforma podrán disfrutar en directo y bajo demanda de todos los entrenamientos libres, las clasificaciones y las carreras de MotoGP™, Moto2, Moto3 y MotoE en esta nueva temporada.