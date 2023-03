¿Qué es un showroom y para qué sirve en la moda?, por No Solo Una Idea Emprendedores de Hoy miércoles, 1 de marzo de 2023, 10:00 h (CET) El showroom de No Solo Una Idea está detrás de los outfits de las celebrities.

Madrid - enero de 2023. Cuántas veces se han podido preguntar “¿Las celebrities tienen toda esa ropa en su armario?”. Y la respuesta es: No.

Los showrooms de moda se encargan de ello, como el de No Solo Una Idea. Por este motivo, lo primero es aclarar cuál es la definición de “Showroom”. En términos generales, existen varios tipos de showroom. Están los que son de comunicación y prensa y están los showroom enfocados a venta. Un showroom puede ser el paraguas de una sola firma, pero en el caso de No Solo Una Idea, es un showroom de moda que concentra varias marcas de moda y complementos.

Es un espacio dedicado a celebrities, influencers, estilistas, profesionales del sector de la moda… que pueden visitar y ver las colecciones que las marcas tienen a su disposición, para valorar si encajan con los proyectos que tienen en curso o de cara a sus próximos eventos. Es una forma de trabajar con profesionales a través de cesiones de prendas.

Las marcas que dispone actualmente el showroom de No Solo Una Idea son GAU, María Francés, Violeta Vergara, Laazo80, Alexah, Mod Wave Movement y Esther Noriega. El trabajo que realiza No Solo Una Idea con estas firmas se basa en dar un servicio de prensa y comunicación a cada una de ellas. De esta manera, ganan visualización y posicionamiento en medios de comunicación y de cara a sus potenciales clientes.

La forma de contactar con un showroom es muy cercana, al menos con el de NSI, ya que además de la base de datos de profesionales, creada a través de los años de experiencia, tiene a disposición de todos los profesionales sus redes sociales para estar en contacto con el sector. Asimismo, a través de la página web se puede encontrar información de todos los trabajos que ha realizado la empresa y así tener una visión concreta del trabajo realizado y los resultados obtenidos.

Sobre No Solo Una Idea No Solo Una Idea es una Agencia de comunicación y relaciones públicas que, desde Madrid y Granada, trabaja en proyectos a nivel nacional e internacional. Representa a firmas del sector de la moda, proponiéndoles ideas nuevas que les ayudan a ampliar su mercado y a tener presencia destacada en medios. Conecta a marcas con prensa especializada en moda, influencers y celebrities, además de acercarlas también al consumidor final, gracias a su conocimiento del mercado de moda español. Apuesta por la creación de campañas personalizadas para sus clientes, eventos exitosos y contenidos para redes sociales y medios de comunicación. Las acciones de comunicación que realiza incluyen desde lanzamientos y presentaciones de productos y nuevas colecciones hasta desfiles de moda con convocatoria de prensa y ventas privadas.

