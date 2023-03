Aprender a detectar las mentiras mediante el lenguaje corporal con el programa del curso Body Language Detector Emprendedores de Hoy miércoles, 1 de marzo de 2023, 09:00 h (CET) Según estudios recientes, en un lapso de 10 minutos, una persona puede decir de dos a tres mentiras en una conversación.

El lenguaje corporal puede convertirse en un elemento clave para distinguir este tipo de acciones, ya que se ha demostrado científicamente que las mentiras pueden generar una reacción psicofisiológica, como consecuencia de la activación del sistema simpático que pone al cuerpo en alerta. Por ello, si el receptor de la mentira está bien entrenado, podrá visualizar esta situación.

Ante esto, el curso de Body Language Detector es un método científico que puede ayudar a comprobar si una persona es confiable mediante sus reacciones y comportamiento. La formación a cargo de Mens Venilia International Group (MVIG) se orienta al entrenamiento de los individuos para analizar adecuadamente el lenguaje corporal.

Detectar las mentiras mediante el lenguaje corporal De acuerdo a los expertos, solo un 7% de lo que comunica el individuo hace uso de las palabras. Esto quiere decir que el cuerpo humano puede delatar de manera inconsciente a un mentiroso mediante las expresiones faciales. Estos son gestos involuntarios que pueden durar una vigésima de segundo y que, en la mayoría de los casos revelan el estado de ánimo que la persona desea ocultar.

Lo anterior se debe a que los músculos del rostro se encuentran conectados a áreas del cerebro relacionadas con las emociones, lo que hace que estas se activen cuando se experimentan algunas de ellas. Hoy en día, son 7 las microexpresiones faciales universales que pueden ayudar a una persona bien entrenada a identificar una mentira y que para alguien sin conocimiento de estas pueden pasar desapercibidas.

En ese sentido, el curso Body Language Detector; Polígrafo Humano de MVIG, se enfoca en proporcionar las habilidades necesarias para detectar oportunamente las microexpresiones faciales y corporales para leer como un experto la comunicación no verbal.

En qué consiste el curso Body Language Detector Esta formación está programada para el 15 y 16 de abril del 2023. El curso estará dirigido por el profesor Alejandro Cuellar, quien ha desarrollado su propia técnica para llevar a cabo la lectura de las microexpresiones faciales.

La jornada educativa consta de 14 horas lectivas presenciales en las cuales se abordarán temas relacionados con las teorías y estilos de comunicación de Body Language Detector, disciplinas asociadas al lenguaje no verbal, técnicas de “Polígrafo humano”, entre otros aspectos claves.

El programa avalado por Mens Venilia International Group en Barcelona y también por la Federación Internacional de Coaching & Mentoring ICMF en Miami, está dirigido a empresarios, equipos de recursos humanos, coaches, vendedores, así como también a psicólogos terapeutas, maestros o cualquier otra persona interesada en aprender sobre el lenguaje no verbal.

A través de la página web de Mens Venilia International Group es posible solicitar mayor información del curso o rellenar el formulario para formalizar la inscripción.

