HONOR Magic5 Pro, la combinación perfecta de una pantalla de máxima calidad y una cámara premium premiada por DXOMARK Comunicae martes, 28 de febrero de 2023, 17:09 h (CET) El nuevo HONOR Magic5 Pro repleto de funciones y mejoras líderes del sector, establece nuevos estándares en cuanto a rendimiento de la cámara y la pantalla del smartphone Tras el exitoso lanzamiento del nuevo smartphone de la serie HONOR Magic5 en el Mobile World Congress 2023, HONOR Magic5 Pro se ha hecho con el primer puesto tanto en cámara como en pantalla de la clasificación mundial de smartphones de DXOMARK, lo que demuestra aún más el compromiso de la marca con el desarrollo de los mejores smartphones de su clase.

"Estamos encantados de que nuestro lanzamiento haya alcanzado la posición nº1 en el ranking de cámaras y pantallas de smartphones por parte de los investigadores independientes de DXOMARK, lo que da fe de la solidez y las capacidades de nuestro equipo de I+D", ha declarado George Zhao, CEO de HONOR Device Co, Ltd. "Este logro es solo el principio para nosotros, ya que esperamos hacer aún más fantásticos avances en la tecnología de la cámara y la pantalla del smartphone".

Un sistema de cámara inigualable se alza con el primer puesto en DXOMARK

HONOR Magic5 Pro ha sido sometido a la rigurosa prueba de cámaras de smartphone de DXOMARK, que mide el rendimiento en una serie de categorías clave, como Fotografía, Bokeh, Zoom, Vídeo y Vista previa. Con una puntuación máxima de 152, HONOR Magic5 Pro se hace con el primer puesto de la clasificación mundial de cámaras de DXOMARK.

"HONOR Magic5 Pro es el nuevo líder de nuestro ranking. También ocupa el primer puesto en el ranking de fotografía, gracias a sus excelentes resultados fotográficos en todos los niveles de luz", menciona DXOMARK en su análisis. "Magic5 Pro brilló especialmente en nuestras categorías de Amigos y Familia, utilizando velocidades de obturación rápidas para congelar a los sujetos en movimiento a la vez que capturaba excelentes detalles y mantenía bajos los niveles de ruido".

Con una Cámara Gran Angular de 50MP, una Cámara Ultra Gran Angular de 50 MP y una Cámara Teleobjetivo Periscópica de 50MP, HONOR Magic5 Pro ofrece imágenes con mayor nitidez, mejor exposición y un rango dinámico más rico. Además de su excelente rendimiento general, HONOR Magic5 Pro también ha obtenido la máxima puntuación de DXOMARK en términos de casos específicos de uso y condición de Exterior, Interior, Luz Baja, Amigos y Familia, lo que la convierte en una elección perfecta para una gran variedad de escenarios de disparo.

HONOR Magic5 Pro – Muy buen aislamiento del sujeto en modo bokeh

También es destacable, que siguiendo las pruebas de cámara de DXOMARK, HONOR Magic5 Pro proporcionó una experiencia de zoom notablemente mejorada, desde el ultra gran angular hasta el teleobjetivo de largo alcance, convirtiéndolo en uno de los mejores dispositivos para hacer zoom del mercado. La cámara del HONOR Magic5 Pro proporcionó muy buenos resultados en la distancia focal nativa del ultra gran angular y el acercar ligeramente el zoom. La calidad de imagen fue estupenda en todas las condiciones de luz, especialmente con mucha luz y en interiores. En la distancia focal tele de gama media, comparando con Samsung, HONOR Magic5 Pro presenta detalles finos y poco ruido, mientras que Samsung Galaxy S23 Ultra pierde más detalles en el rendimiento de la imagen.

HONOR Magic5 Pro también obtuvo buenos resultados en las pruebas de vídeo, y DXOMARK confirmó que el dispositivo es el mejor smartphone Android hasta la fecha en vídeo y el mejor dispositivo en formato de vídeo SDR. HONOR Magic5 Pro cuenta con mejoras de vídeo significativas en comparación con su predecesor, como IMAX Enhanced Movie Master, que permite a los usuarios grabar y editar impresionantes secuencias de nivel cinematográfico.

Una pantalla premium debuta en lo más alto de la clasificación DXOMARK

HONOR Magic5 Pro fue sometido a la rigurosa prueba de pantallas de smartphone de DXOMARK, que mide el rendimiento en seis áreas: Legibilidad, Color, Vídeo, Movimiento, Tacto y Artefactos. Con una impresionante puntuación de 151 por su excepcional tecnología de pantalla, el dispositivo se hizo con la primera posición en la clasificación de pantallas de smartphone de DXOMARK.

Con una puntuación de 151, la pantalla de HONOR Magic5 Pro se ha situado en lo más alto de la clasificación DXOMARK gracias a su rendimiento completo y constante en todos los atributos clave", afirma DXOMARK en su análisis.

La prueba DXOMARK indica: HONOR Magic5 Pro proporcionó muy buena legibilidad, con una sintonización que hizo que fuera cómodo de ver en todas las condiciones de iluminación probadas. Incluso en escenarios de uso en exteriores, equipado con una novedosa tecnología de mejora de la luminancia de la pantalla, HONOR Magic5 Pro también ofrece un brillo HDR máximo de 1.800 nits para obtener imágenes claras bajo la luz del sol.

Con la calibración de luminancia dual para un brillo típico de 120 nits en interiores y 800 nits en exteriores, HONOR Magic5 Pro proporciona una precisión de color líder en la industria. La prueba de DXOMARK muestra que, la representación del color del HONOR Magic5 Pro fue en su mayoría natural y fiel, ya sea bajo evaluación objetiva o perceptual, y HONOR Magic5 Pro supera a Apple iPhone 14 Pro Max y a Samsung Galaxy S23 Ultra en este atributo.

Los importantes logros del rendimiento de la pantalla y la cámara del HONOR Magic5 Pro en las pruebas independientes de DXOMARK marcan un nuevo hito para HONOR.

HONOR Magic5 Pro estará disponible a partir del segundo trimestre de 2023, con un precio de salida de 1199 euros para el modelo 12G+512GB. La disponibilidad en cada mercado se anunciará a su debido tiempo.

