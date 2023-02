Nueve libros sobre casinos para leer y disfrutar Invitan a la diversión, el misterio y la aventura Redacción @DiarioSigloXXI martes, 28 de febrero de 2023, 09:06 h (CET) Tanto los aficionados a los casinos, como los ávidos lectores a quienes les apasiona descubrir nuevos temas de lectura, no pueden dejar de leer los siguientes libros cuyo tema principal, directa o indirectamente, son los casinos y los juegos de azar.

Los casinos y los juegos que se pueden jugar en ellos han despertado siempre curiosidad entre los escritores, los directores y productores de cine. Según las historias que se han escrito sobre ellos o los sucesos que tienen lugar entre sus paredes, los casinos son lugares que invitan a la diversión, el misterio y la aventura.

Libros técnicos sobre casinos

La primera lista está compuesta por libros un poco más técnicos y cuya temática se basa en los juegos de casino, sus formas de jugarlos, etc.

Vivir del Póker. Naturalmente, sabemos que hay jugadores profesionales de póker cuyo medio de vida se basa en participar en los diferentes torneos que se organizan en el mundo. En este libro, su autor, Gonzalo Narnia Jr., enseña desde las mejores estrategias para controlar las emociones hasta las tablas de probabilidades que todo buen jugador de póker debe aprender de memoria.

Manual del jugador profesional de Ares Van Jaag. Es un manual general que describe las reglas de los diferentes juegos, progresiones, sistemas, estrategias y probabilidades.

Millonario en 21 días de Noa Man.Según el autor, solo tardó 21 días de tener 10 euros a ganar 10 millones de euros gracias a los juegos de casino y las apuestas deportivas.

La teoría del póker de David Sklansky. Un libro muy interesante sobre póker, en especial, para los que han comenzado a jugarlo recientemente. Allí, el autor describe paso a paso las características del juego, ejemplos prácticos y revela algunos secretos del póker.

El farol más grande de la escritora María Konnikova. La autora se basa en la psicología para enseñarle a todos los lectores cómo adivinar las posibles jugadas de los contrincantes.

Libros en los que los casinos tienen protagonismo



En los siguientes libros, los casinos son el escenario de las historias o son protagonistas importantes. En estas historias, se mencionan casinos tradicionales, pero algunas también podrían haberse relacionado con otras modalidades de casino, por ejemplo, cuando se juega juegos de casino en línea, otras de las formas de acceder a los juegos.

Apocalipsis ( o The Stand) de Stephen King. En esta novela sobre un futuro post apocalíptico. Los casinos son el escenario de lasaventuras que los sobrevivientes deben enfrentar en el medio de una epidemia bacteriológica causada por el hombre.

Los tontos mueren de Mario Puzo. La ciudad de Las Vegas y sus casinos son el entorno para el desarrollo de la historia de Puzo.

La música del azar de Paul Auster. Este libro fue publicado en 1999. El personaje principal es Jim Nashequien decide malgastar su herencia. Cuando solo le quedan pocos dólares, conoce a Jack Pozzi, un jugador de póker muy joven, y juntos se embarcan en una aventura peligrosa.

El soborno de John Grisham. Una historia donde predomina el suspenso entre jueces y abogados. Un enorme casino muy lujoso y la tragamonedas Book of Death son parte importante de esa historia.

