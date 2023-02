Redkom: "Las redes informáticas son imprescindibles para un buen funcionamiento de la empresa" Comunicae lunes, 27 de febrero de 2023, 11:12 h (CET) Los avances tecnológicos han aportado a la humanidad una gran cantidad de ventajas y facilidades, tanto en la vida cotidiana como en el mundo empresarial. Uno de estos avances son las redes informáticas, imprescindibles para mantener conectadas a las personas y, sobre todo, para compartir información. En las empresas, las redes informáticas son aún más importantes y es fundamental conocerlas y optimizarlas para asegurar el éxito. Una empresa informática con alta experiencia explica cómo se puede conseguir Los cambios continuos de la tecnología aportan a la sociedad un cambio a mejor, pero también transmiten ciertos miedos debido a la incertidumbre que esta pueda crear, la necesidad de continua actualización y mejora, la necesidad de una mejor protección contra ciberataques o vulnerabilidades, etc. Para esto, es fundamental conocer bien las redes informáticas de la empresa y contar con un equipo de técnicos que den un buen asesoramiento y que tengan disponibilidad de ayudar en cualquier momento que se considere necesario o urgente. Redkom es una de esas empresas, con una experiencia de más de 28 años, que ofrece un mantenimiento informático y la reparación de ordenadores de Madrid.

"Hay cinco características de una buena red informática y solo una empresa profesional puede conseguirlo. La primera es que aporta una gran seguridad y este es un punto fundamental en una empresa. La buena velocidad es también imprescindible si queremos un flujo de trabajo correcto. Un negocio no es estático, así que la red de informática tampoco y debe dar pie y oportunidad a la escalabilidad. La confiabilidad es otra característica de una red informática bien mantenida. La disponibilidad es otra característica que influye directamente sobre la productividad de la empresa", explica Redkom.

Según Redkom, una red segura puede salvar a la empresa de cualquier intruso que entre en la red. Para evitar esto es importante la instalación de firewalls o cortafuegos para aportar mayor seguridad a la empresa. De esta forma se puede evitar que se acceda a datos o a información importante y privada de la empresa. Mejorar la velocidad de la red informática también puede influir positivamente en la empresa, sobre todo en caso de que haya una gran cantidad de equipos conectados a la misma. Si la red es rápida, los trabajadores podrán realizar sus tareas mucho más rápido y la empresa, mejorar su productividad.

Las máquinas, aunque parezcan perfectas e infalibles, también tienen cierto lado humano y pueden fallar. Redkom aconseja siempre tener un hardware capaz de soportar cualquier fallo y que si uno de los equipos de la red se estropea, los demás no se vean perjudicados y puedan seguir con su trabajo sin ningún problema. Como se puede observar, contar con un asesoramiento y un mantenimiento profesional como el de Redkom es fundamental para que cualquier empresa funcione con fluidez.

