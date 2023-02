DS E-Tense Performance ha sido elegido «Prototipo del año» en los GQ Car Awards 2023 Hoy, en Ciudad del Cabo (15.00h, Eurosport), tras la victoria de Jean-Eric Vergne en Hyderabad, el equipo DS de Fórmula E intentará subir de nuevo al podio Redacción @DiarioSigloXXI sábado, 25 de febrero de 2023, 11:18 h (CET)

El prototipo DS E-TENSE PERFORMANCE ha sido nombrado «Prototipo del año» en los GQ Car Awards 2023, celebrados en Londres. Estos premios, que este año únicamente incluyen vehículos eléctricos o híbridos enchufables, se han centrado en seleccionar vehículos estimulantes, interesantes, que posean integridad automotriz, y que aceleren el pulso del jurado.

El DS E-TENSE PERFORMANCE ha sido desarrollado por DS Performance, la división de automovilismo deportivo de DS Automobiles, como un laboratorio de alto rendimiento, en combinación con el programa ganador de campeonatos de Fórmula E de la marca, e incorpora los mismos motores eléctricos que presentan los vehículos de competición eléctricos. Con 815 CV disponibles, tiene un impresionante par de 8000 Nm en las ruedas. El DS E-TENSE PERFORMANCE recarga sus 350 kW en solo cinco minutos.

Si bien el frenado regenerativo ya está disponible en la mayoría de los vehículos eléctricos, la tecnología se utiliza actualmente como complemento de los frenos de fricción convencionales. Sin embargo, el DS E-TENSE PERFORMANCE ha permitido a DS explorar si el frenado regenerativo, por sí solo, podría servir como el único método para reducir la velocidad de los automóviles, optimizando la recarga de la batería en el proceso, y permitiendo abandonar la tecnología convencional.

Paul Henderson, editor asociado de GQ ha declarado: “DS da rienda suelta a sus diseñadores, permitiéndoles jugar con sus ideas más alocadas, y transforma los resultados en prototipos extraordinarios como el DS E-TENSE PERFORMANCE. Este impresionante coupé totalmente eléctrico de 815 CV, está repleto de tecnologías de la Fórmula E, y es capaz de pasar de 0 a 100 km/h en menos de dos segundos”.

Julie David, director general de DS Automobiles en el Reino Unido comentó: “Estamos entusiasmados de que los jueces de GQ hayan reconocido la genialidad del prototipo DS E-TENSE PERFORMANCE. A partir de 2024, cada uno de los modelos que presentaremos será eléctrico, y todos nuestros vehículos de carretera, disfrutarán directamente de las ventajas que ofrece la tecnología desarrollada con el programa de Fórmula E de DS Performance”.

Para Eugenio Franzetti, director de DS Performance “El automovilismo deportivo siempre ha sido una herramienta extraordinaria para la investigación y el desarrollo, haciendo uso de los conocimientos obtenidos en la competición, para modernizar los vehículos de carretera. Del mismo modo, los prototipos son laboratorios prácticos de tecnología y diseño, sentando las bases del futuro de los vehículos convencionales. El DS E-TENSE PERFORMANCE combina a la perfección los conocimientos obtenidos con el automovilismo deportivo, y una previsión de cómo serán los vehículos del futuro. Es el heredero directo de un vehículo de la Fórmula E, y ejemplifica todo el avance que ofrecerán los vehículos totalmente eléctricos de DS Automobiles a corto plazo”. También se congratuló del éxito en Fórmula E: “Ganar el E-Prix de Hyderabad levantó la moral de todo el equipo, y nos mostró una vez más nuestro enorme potencial. Ahora vamos por el camino correcto, el que nos lleva a conseguir nuestras ambiciosas metas. En Ciudad del Cabo nos enfrentamos a otra pista nueva, donde el talento de nuestros mecánicos, ingenieros y pilotos campeones marcará la diferencia”.

Sudáfrica alberga su primer E-Prix hoy sábado. En Ciudad del Cabo disfrutaremos de una carrera espectacular con el impresionante telón de fondo de la Table Mountain.



Tras la magnífica victoria de Jean-Eric Vergne en Hyderabad (la primera victoria del monoplaza Gen3 DS E-TENSE FE23), DS Automobiles y su socio PENSKE AUTOSPORT tienen el firme objetivo de continuar con el excelente progreso realizado desde el comienzo de la temporada en lo que se refiere al rendimiento. Pero el verdadero as bajo la manga del equipo es su pareja de pilotos, con Jean-Eric Vergne, el único bicampeón en la historia de este deporte, y el actual campeón del mundo Stoffel Vandoorne, ambos pilotando los monoplazas eléctricos cien por cien desarrollados por DS Performance.

El circuito de Ciudad del Cabo, con algunas curvas largas y muchos baches, así como zonas con diferentes tipos de asfalto, es un gran desafío para los 11 equipos que participan en la 9ª temporada. NORMAS DE USO

